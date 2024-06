Evo: Consulta de Choquehuanca al TCP es una traición a la Asamblea

El expresidente Evo Morales calificó este domingo como una "traición" la decisión del vicepresidente David Choquehuanca de consultar al Tribunal Constitucional, mediante una carta, sobre la validez de las leyes aprobadas por la Asamblea, presidida por el senador Andrónico Rodríguez en su calidad de presidente en ejercicio del Legislativo.



Afirmó que esa decisión representa una triple traición: al pueblo, al movimiento indígena aimara y a la Asamblea. Morales desconoció la legalidad de los magistrados consultados, argumentando que "ya no son magistrados, sino exmagistrados autoprorrogados".



"Creo que David va a pasar a la historia como el peor vicepresidente. Es peor que su primo Víctor Hugo Cárdenas. Irse contra la Asamblea, estando como presidente nato de la misma, es gravísimo. ¿En qué mundo estamos?", manifestó en su programa dominical.



No descartó que la consulta sobre la legalidad de la Ley 075, que cesa a los magistrados del Órgano Judicial, vaya a los mismos magistrados de la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional que votaron por la autoprórroga, lo cual, para Morales, sería una locura porque serían juez y parte.



Anunció que, en el ampliado de este lunes, asumirán acciones políticas en defensa de la Constitución y del Órgano Legislativo como primer poder del Estado, frente a los fallos y resoluciones constitucionales que les quitaron la facultad de fiscalizar y ahora de aprobar leyes.



Morales afirmó que la gestión de Luis Arce y David Choquehuanca es peor que las dictaduras militares, ya que no respeta la Constitución ni la Asamblea y no encuentra una explicación para tanta desesperación de ambos mandatarios.



Sin embargo, en defensa de Choquehuanca, Morales sugirió que la consulta fue una instrucción de Luis Arce desde Rusia, para "quemar" al vicepresidente y que Arce se lave las manos en la solicitud de revisión constitucional de las leyes aprobadas el pasado jueves.



"David está enterrado con el tema, en contra de su propia Asamblea, ni siquiera en contra del pueblo boliviano", afirmó Morales, quien recordó que cuando era presidente, tuvo a David Choquehuanca durante muchos años como Canciller del Estado.