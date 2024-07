Pese a protestas del Gobierno, Milei insiste en que en Bolivia hubo un "fraude montado"

A pesar de la molestia que generó en el Gobierno boliviano, el presidente argentino Javier Milei ratificó este martes que en Bolivia ocurrió un "fraude montado".

Esto en el marco de la polémica sobre el movimiento militar de la semana pasada. Milei ya había considerado falsa la versión de que fue golpe de Estado, por lo cual el Gobierno boliviano expresó su molestia al embajador argentino en La Paz.

Lejos de retroceder, el mandatario argentino ratificó su posición en una publicación en su cuenta de X, dirigido a sus opositores a quienes denominó como "el perfecto dinosaurio idiota".

EL PERFECTO DINOSAURIO IDIOTA



1. Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato;



2. Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error me critica por dejar su estupidez a la vista;



3. Luego de las…

— Javier Milei (@JMilei) July 2, 2024