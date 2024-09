Sociedad de neumología alerta sobre riesgos de la contaminación por humo

El presidente de la Sociedad Boliviana de Neumología, Marco Antonio García, afirmó que está preocupado por la crisis ambiental que atraviesa el país por los incendios y el humo.

“Ya son tres días que el cielo amanece nublado y no son por las nubes. Esto no solo afecta a las personas con enfermedades de base, ya hay personas que afirman que esta situación les está causando picazón en los ojos”, señaló.

El chaqueo de los diferentes bosques de Bolivia está provocando la contaminación en el aire, lo cual perjudicaría gravemente a la salud de las personas, en especial de aquellas que tienen enfermedades de base, como asma, bronquitis, quibrosis, o la secuela de males, como el covid-19, etc. Con un aire contaminado, es más fácil que se descompensen en cualquier momento del día, indicó

Los incendios forestales que se registran en el país afecta también a la fauna y flora del país. La muerte de los animales provoca la extinción más rápida de diferentes especies y los que logran sobrevivir, gracias al rescate de voluntarios, se quedan sin hogar.

García explico los efectos de la humareda. El primero es inmediato con la picazón en los ojos y el ardor en la garganta; el segundo es a largo plazo, por ejemplo, la patología del tabaquismo que genera bronquitis. “Cuando uno fuma un cigarro lo hace con filtro, pero el aire que estamos fumando nosotros los estamos haciendo sin filtro”, explicó.

Los efectos a largo plazo son tan graves que personas con enfermedades de base que se encuentran con tratamientos pueden presentar cuadros de fibrosis pulmonar, en la mayoría de estos casos no hay una causa, pero debido a este contexto lo más seguro es que se deba a la contaminación del aire.

Cada año en estas fechas se reportan chaqueos. Por ello, la Sociedad Boliviana de Neumología trabaja, desde hace años, en encontrar soluciones a esta situación, pero las autoridades respectivas no le dan respuesta. Por eso, ahora pide a la población tomar medidas de prevención, como usar nuevamente barbijo, permanecer en casa si no hay necesidad de salir y si estará por un tiempo prolongado al aire libre no hacer actividades físicas.

Tarija es el departamento más afectado por la contaminación de aire, por lo que tuvo que suspender las actividades escolares y retomar las clases virtuales hasta nuevo aviso del Ministerio de Educación. Aprovechar la tecnología para monitorear el aire que respira es una medida a tomar en cuenta cuando salga a la calle. “El aire normal respirable es de 150, ayer en La Paz llegó a los 190”, dijo García.