Richter: Evo esperaba que Arce sea su regente en la Presidencia

El presidente Luis Arce Catacora reveló ayer que su distanciamiento con el expresidente Evo Morales se debió a que él no estaba dispuesto a ser su “títere”. El exvocero de la Presidencia, Guillermo Richter, coincidió con esta declaración y señaló que lo que Morales quería un “regente” para la presidencia.

“El expresidente Evo Morales no imagina nuestro país sin una presidencia que no esté en su persona y, por supuesto, no imaginó tampoco que hubiese alguien en el poder que no fuere más que un regente, delegado presidencial. Ese es el concepto, la aproximación que él tenía respecto de la presidencia de Luis Arce”, afirmó durante una entrevista con un medio televisivo.

Richter dijo que Morales trabajó en su candidatura desde que retornó al país luego de la victoria de Arce en las elecciones nacionales de 2020. “La candidatura del expresidente está siendo trabajada desde los primeros momentos en que él llega al país, eso está absolutamente claro”, afirmó.

Este lunes los Ponchos Rojos de la provincia Omasuyos de La Paz iniciaron bloqueos y mañana partirá una marcha desde Caracollo a la ciudad sede del Gobierno para defender, entre otras cosas, la postulación de Morales en las elecciones nacionales de 2025, algo que para el Gobierno ya se encuentra constitucionalmente descartado.

“Sí, vamos a presionar, vamos a defender, está decidido, quiero que sepan, vamos a defender, no van a matar al MAS, imposible, menos a la candidatura de Evo”, advirtió ayer el expresidente durante su programa en Radio Kausachun Coca.

Horas más tarde, en su mensaje en cadena nacional, Arce le advirtió: “No permitiré que pongas en riesgo la vida de nuestro pueblo y actuaré de acuerdo a lo que manda nuestra Constitución Política del Estado. Aquí estoy Evo, no me escaparé, si quieres solucionar un problema que tienes conmigo porque no acepté ser tu títere, ven tú aquí, te espero y resolvamos ese problema asumiendo las reglas de la democracia; no arrastres al pueblo al enfrentamiento y a la muerte por tus caprichos y ambiciones de poder”.