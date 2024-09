Gobierno responde al pliego petitorio de Evo Morales y lo responsabiliza por lo que suceda con sus bloqueos y marchas

El Gobierno nacional respondió este domingo al pliego petitorio de Evo Morales y lo responsabilizó por lo que pueda producirse en los días venideros en Bolivia, a raíz de la "irresponsabilidad" del dirigente cocalero con su convocatoria a marchas y bloqueos.

"Hoy hemos respondido a tu pliego petitorio, sabiendo que ya has organizado tu bloqueo nacional, sea la respuesta que fuera, así que no disfraces tus ambiciones personales ni socaves la democracia tomando como banderas problemas estructurales en los que, como gobierno, estamos trabajando. Tengo la responsabilidad histórica de denunciar al país y al mundo de lo que puede producirse en los días venideros en Bolivia por irresponsabilidad tuya", manifestó Arce.

En un mensaje acompañado por los representantes del Pacto de Unidad y de otras organizaciones sociales, Arce denunció que Morales iniciará en los próximos días una marcha para pasar luego a un bloqueo nacional de caminos, que terminará con un "intento golpe de Estado" a un gobierno popular y ello es algo del que "deberá dar cuenta a nuestro pueblo tarde o temprano".

"En mi condición de presidente constitucional, y junto a todas las bolivianas y bolivianos que cuidamos nuestra democracia y nuestra economía, de acuerdo a nuestros principios y valores ideológicos que están más firmes que nunca, cumpliremos nuestra misión hasta el último dia de nuestras vidas, enmarcados en lo que establece la Constitución Política del Estado", manifestó.







El pliego







El pliego petitorio respondido a Morales -y que fue entregado en fecha 6 de septiembre de 2024 en la Casa Grande del Pueblo- consta de 23 páginas y atiende los puntos planteados "para que Evo no utilice esto como pretexto y evada su responsabilidad ante la historia".







"Mediante la presente, remito a usted (...) precisando que nos queda claro que más allá de estas líneas usted ya tiene organizada su marcha y su bloqueo nacional de caminos, sin importarle el estrangulamiento económico que le ocasionará al pueblo boliviano, como lo viene haciendo con su bancada en la Asamblea Legislativa Plurinacional", se lee en el primer párrafo.







Además, señala que "está claro que el bloqueo nacional de caminos no es por la vida, la democracia, la economía ni por la Revolución Democrática y Cultural, sino para imponer su candidatura".







"En este afán tan mezquino, no le interesa que haya enfrentamientos e incluso pérdida de vidas, pues solo le motiva el acortar el mandato de nuestro Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, para usted llegar al poder por las malas y como el supuesto 'salvador' del país", puntualiza otra parte de la misiva.