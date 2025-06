Cuestionan a Choquehuanca, Andrónico y Yujra por paralización de la Asamblea

Este año la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) solo sesionó dos veces. Senadores y diputados cuestionan el papel del vicepresidente David Choquehuanca y de las cabezas de la Cámara de Senadores y Diputados.

"Lo cierto es que la Asamblea Legislativa ha estado trabada, bloqueada, inmovilizada, desprestigiada por sus conductores, por David Choquehuanca, que no tiene voluntad de poder cuestionar ideas en las fuerzas en la Asamblea", dijo el diputado evista Renán Cabezas a Urgente.bo.







El diputado además cuestionó el trabajo del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, a quien acusó de estar enfocado en su campaña.

“Le veía muy tímido, muy distraído al presidente del Senado, pero eso había sido porque tenía más planes de ser candidato a la presidencia. Por eso nunca el Senado ha marcado líneas políticas", sostuvo.







En Diputados, sostuvo que la situación es más crítica, porque menciona que no se ha sesionado hace dos semanas porque el presidente, Omar Yujra, no hizo las convocatorias.







"Tenemos una Cámara de Diputados paralizada. No porque los diputados no vengamos, sino que no hay convocatorias para hacer estas sesiones. De forma de facto, el Ejecutivo le ha posicionado al presidente de la Cámara y es el Ejecutivo es el que quiere que la asamblea esté paralizada, porque así se lavan las manos", sostuvo.

De acuerdo a Cabezas, en la Cámara Baja se aprobó al menos seis mil millones de dólares en créditos y denunció que la ejecución presupuestaria es deficiente.

Por su parte, la senadora arcista Virginia Velasco aseguró que el problema está en la Cámara de Diputados, donde no se aprueban los recursos de inversión.

Mientras, en el Senado, dijo que la Comisión de Planificación aprobó dos proyectos de ley que están pendientes para su tratamiento. Se trata del proyecto de ley de inversión de 150 millones de dólares para desastres y riego tecnificado.

Asimismo, dijo que la comisión aprobó otro proyecto de 250 millones hace dos meses y que aún no ha sido tratado en la ALP.

"Yo pido y exhorto a todos los senadores que, en la sesión mañana o el día miércoles, aprobar los dos créditos de inversión para el país. Debíamos aprobar para dar respuesta al pueblo, porque no puede ser que no quieran agendar la directiva o los jefes de bancada que quedan para su tratamiento", indicó Velasco a este medio.

Por otro lado, mencionó que el presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, debe convocar a los jefes de bancada e incluso reunirse para llegar a consensos.

"Él debería de convocar a todos los jefes de bancada, incluso reunirse con las bancadas de diferentes departamentos, para que pueda llegarse a un acuerdo, consenso para el bien del país. Es el trabajo netamente del vicepresidente y él debería de ya convocar para que podamos aprobar todos", sostuvo.