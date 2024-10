Evo dice que planeó juicio ordinario contra Áñez en reunión de alto nivel

El expresidente Evo Morales admitió ayer que planteó recurrir por vía ordinaria al proceso contra la expresidenta Jeanine Añez en una reunión del Pacto de Unidad en Sacaba, Cochabamba, en la que asistieron el presidente del Estado, Luis Arce, el vicepresidente, David Choquehuanca, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y el, ahora, exministro de Justicia, Iván Lima.

Para el abogado Eusebio Vera, la confesión de Morales evidencia el control del exmandatario sobre al Ejecutivo y el poder Judicial “en contra de las leyes y de la Constitución Política del Estado que establecen juicio de responsabilidad para los exmandatarios”.

Sin embargo, adelantó que la declaración de Morales no incidirá en los casos contra Áñez porque ya se agotaron todos los recursos. “La única posibilidad es que los jueces declinen competencia y remitan el caso al Senado para que inicio un juicio por responsabilidades”, sostuvo.

Los detalles

El expresidente señaló que el único que objetó el juicio a Añez por la vía ordinaria fue Lima. “Tocamos este tema, dijimos todos ‘es proceso ordinario’, David (Choquehuanca) suspendió (la reunión) porque no tenía ningún argumento para defender el juicio de responsabilidades. Después de poco tiempo hubo otra reunión y estaban convencidos el presidente y vicepresidente, sólo Iván (Lima) se quedó con juicio de responsabilidades”, dijo Morales en su programa Evo Es Pueblo la mañana de este sábado.

Luego hubo otro encuentro en el que finalmente se concretó la decisión de enjuiciar a la exmandataria por la vía ordinaria.

“Solo Iván (Lima) se quedó con juicio de responsabilidades. Iván me amenazó: ‘Evo puede tener problemas en el futuro’. Sobre el proceso ordinario, yo planteé, evidentemente, pero todos (...) coincidieron”, dijo el exmandatario.

Las declaraciones de Morales surgen una semana después que Lima, quien renunció a su cargo el jueves 26 de septiembre, dijo que el caso Senkata contra la expresidenta Añez fue llevado a la vía penal por “capricho” de Morales.

Morales criticó las declaraciones de Lima y reiteró que fue una decisión en conjunto. “Todos coincidimos (...) Es proceso ordinario. Coincidencia total, incluido, repito nuevamente, presidente, vicepresidente”.

Dijo que, de haber decidido un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional, este no se habría concretado porque no se habría logrado los dos tercios de votos necesarios y además hubiese significado aceptar que Añez fue presidenta constitucional.

Luego de las declaraciones de Lima, diversos actores políticos y la defensa de la expresidenta consideraron que el juicio debería ser declarado nulo.

“Ud., Iván Lima, no se salva ni renunciando al cargo desde donde operó al sicariato judicial para hacerme secuestrar, junto a Eduardo del Castillo, y mantenerme encarcelada desde hace tres años y medio; ni tratando de sacarse de encima la responsabilidad de haber operado a nombre de Arce Catacora y Evo Morales. Ud. no se salva, y no hay novedad en su declaración”, escribió Añez en su cuenta de X

Añez es procesada por los hechos ocurridos en Senkata y Sacaba durante su Gobierno, cuando murieron más de 20 personas tras acciones militares y policiales que buscaban controlar la convulsión social

Denuncian injusticia

Un pronunciamiento ciudadano firmado por 275 personas denunció la manipulación de la justicia para perseguir a quienes se oponen al régimen del MAS y declara su apoyo a los presos y perseguidos políticos,

“Se configura así un contexto de arbitrariedad que genera inseguridad, indefensión e injusticia en contra de las víctimas sometidas al abuso por razones de índole política, como Jeanine Áñez , Marco Antonio Pumari, Luis Fernando Camacho y los más de 300 presos políticos existentes a la fecha”, dice.

.