Evo se desdice, asegura que no estaba armado y afirma que lo malinterpretaron

Evo Morales se desdijo respecto a sus declaraciones iniciales respecto al presunto atentado que sufrió el domingo y negó haber disparado a un automóvil durante el episodio ocurrido en el Trópico.

El domingo, poco después de sufrir el presunto atentado, Morales relató que fue él quien disparó a uno de los automóviles que, según su versión, buscaban su aprehensión o hasta su muerte.

"Yo he disparado a la llanta del carro que estaba ahí, ya no podía (alcanzarnos) y rápidamente cambiamos al segundo carro y ahí estuvimos, seguimos disparando y picamos. En el carro (en el) que llegué (había) catorce disparos", relató Morales en entrevista en Radio Kawsachun Coca (RKC).

No obstante, este martes, en el mismo medio, Morales afirmó que "nunca dijimos eso" y justificó sus dichos al señalar que habla mal el castellano.

"Ahora, yo soy el que portaba arma. La peor mentira, mintiendo, tergiversando que yo he disparado, nunca dijimos eso. Ahora, yo tengo un problema, los aimaras, quechuas, no perfeccionamos el castellano, esa es nuestra debilidad pero tergiversan", dijo Morales.

Ayer, a través de su cuenta en la red social 'X', Morales ya había negado su versión inicial al señalar que ni él ni sus choferes estaban armados.

"Tardaron 30 horas para montar una mentira. Siguiendo el libreto de la CIA, la dictadura de la mentira, ahora, quiere convertir a la "víctima en victimario". Denunciamos que el gobierno de Luis Arce planificó y ejecutó un operativo policial para acabar con mi vida. Hay muchas pruebas de que nos emboscaron, pero dicen que nosotros disparamos. Ninguno de nosotros llevaba ningún tipo de armamento. Nosotros estamos plenamente abiertos a una investigación internacional del ALBA o CELAC para desenmascarar a este gobierno antipopular y asesino", señaló Morales.

Empero, las palabras de Morales generaron especulación y dudas respecto a la veracidad del presunto atentado en su contra.

Incluso, en conferencia de prensa, el ministro de Gobierno cuestionó que autorización tiene el dirigente cocalero para portar armas y acusó a Morales de haber disparado contra efectivos policiales y haber atropellado a un efectivo antidroga tras negarse a detenerse en un punto de control en el Chapare.

"¿Quién les ha dado permisos para usar armas de fuego, quienes usaron armas de fuego en su vehículo?", cuestionó Del Castillo y agregó que "nadie le cree el teatro que ha realizado".

El Ministro anunció que se presentó una denuncia contra el expresidente por el delito de tentativa de asesinato.

Entretanto, el abogado de Evo Morales, Wilfredo Chávez, afirmó que lo expresado por el dirigente cocalero fue una "confusión".

"La información que tenemos es que (eso) no ha ocurrido. Él confunde y (quiere decir) han disparado una llanta y dice yo he disparado una llanta, no es una declaración de que levanta fuego ni mucho menos", señaló Chávez entrevistado por Radio Fides.

El jurista afirmó que las víctimas de casos similares a los que vivió Morales necesitan un lapso de 8 horas para poder relatar con certeza lo ocurrido y señaló que relatos antes de ese periodo de tiempo "puede variar en algunas cosas".

"Cuando (la víctima) se calma hay un testimonio más sobrio (...) esas palabras no tienen ningún sentido porque se ha filmado el hecho, han disparado la llanta del auto, es lo que querido decir", señaló.

El hecho

La mañana de este domingo, Evo Morales denunció que se buscó detenerlo en medio de disparos.

Según la versión del dirigente cocalero, el primer vehículo en el que se trasladaba de desde Villa Tunari hacia la población de Lauca Ñ recibió cuatro disparos, por lo que optó de cambiar de auto.

La segunda movilidad, siempre según su versión, recibió 14 impactos de bala.

"En el carro en que llegué había 14 disparos; felizmente no me alcanzaron y logramos salvar la vida", manifestó Morales.

No obstante, el presunto atentado contra Morales fue descartado por el experto en balística forense, Javier Romero, quien calificó que este tiene características de un autoatentado.

"La trayectoria de los disparos sugiere que el proyectil pudo haber sido disparado desde el interior del vehículo o en un escenario controlado (...), si los disparos provenían de atrás, es inusual que un proyectil atraviese el vidrio trasero y luego impacte en la nuca del conductor sin causar más daños", observó el experto.

Al respecto, el presidente del Estado, Luis Arce, señaló que instruyó una "inmediata y minuciosa investigación" por el presunto atentado que sufrió el dirigente cocalero Evo Morales.

"Ante la denuncia del expresidente Evo Morales de un presunto atentado contra su vida, he instruido una inmediata y minuciosa investigación, para esclarecer este hecho", señaló.