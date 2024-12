Arce afirma que $us 1.200 MM “están durmiendo” en la ALP

El presidente Luis Arce denunció ayer la actitud “egoísta y envidiosa” de la Asamblea Legislativa porque “no quiere que el Gobierno haga gestión” y por eso, no aprueba los créditos por más de $us 1.200 millones, paralizados desde la gestión 2023.

“Siempre vamos a tener cuellos de botella, en nuestra Asamblea Legislativa, lamentablemente, que no quiere que hagamos gestión, que no quiere que hagamos obras, que no quiere que avancemos y construyamos el país y por esa actitud vergonzosa, envidiosa, egoísta, mucha gente hoy se perjudica, hermanas y hermanos”, dijo Arce en un acto en el municipio de Yanacahi, donde dio inicio a la construcción de la carretera Unduavi - Chulumani.

Legisladores evistas y de la oposición descartaron aprobar créditos mientras no se detalle su destino.

En otro acto, en Beni, el presidente Arce afirmó que el Gobierno hará “todo para preservar la estabilidad económica” y criticó a los sectores que convocan a bloqueos que son “llenos de odio y mezquindad, no les ha importado afectar al pueblo”, en referencia al bloqueo evista de 24 días. Dijo que trabajará para garantizar la estabilidad del país.