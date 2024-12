Tuto tras acuerdo por la unidad de la oposición: "Yo soy candidato a Presidente, irreversiblemente"

Tras la firma del acuerdo firmado entre los líderes de la oposición para consolidar la unidad de cara a las elecciones generales del 2025, Jorge Tuto Quiroga pateó el tablero y aseveró que será candidato a la presidencia "irreversiblemente".

"Yo soy candidato a Presidente irreversiblemente. Voy con todo, voy con fuerza y estoy convencido que es el momento que Bolivia necesita de la claridad y firmeza que ofrecemos", aseveró Quiroga entrevistado por el programa 'Fama, Poder y Ganas'.

Quiroga, en ese sentido, aseveró que está dispuesto a "buscar agregar la mayor cantidad de fuerzas" en torno a su candidatura y de trabajar "juntos en aras de salvar el país".

Ayer se oficializó el acuerdo firmado entre Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria medina y Luis Fernando Camacho con el objetivo de consolidar una candidatura única de oposición que compita contra el Movimiento al Socialismo (MAS) en las Elecciones Generales del 2025.

En la presentación, sin embargo, no se habló de quién sería es candidato e incluso se señaló que los firmantes estaban dispuestos a dejar de lado sus apetitos personales para poder garantizar la candidatura única del bloque opositor.

"Nos comprometemos a hacer realidad la unidad que garantice una sola candidatura de oposición en las elecciones generales que incluya a todas las fuerzas y liderazgos democráticos sin ningún tipo de exclusión. Estamos convencidos que ese candidato o candidata debe contar con el apoyo de todos", señala el pronunciamiento.

Tras las palabras de Quiroga, Doria Medina expresó a No Mentirás que "espero que sea un error de Tuto, porque qué señal estaría dando firmando un documento que se presenta a todo el país y a las pocas horas dice que no va a cumplir ese acuerdo. Van a aparecer los 'Grinch', pero no tienen éxito, por eso hay Navidad".