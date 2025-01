Evismo presiona para evitar candidatura de Andrónico, otros partidos lo alientan

Mientras sectores afines al evismo insisten para que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, decline una posible candidatura a la presidencia ya sea en reemplazo de Evo Morales, con el ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) o con otro partido, desde el oficialismo y otras agrupaciones políticas invitan al también dirigente del trópico a presentar su postulación.

Tras la declaración de Rodríguez pidiendo unidad del MAS rumbo a las elecciones presidenciales, los afines al evismo no dejaron esperar sus críticas.

“Hace pensar (que está en campaña) y genera desconfianza. Todos hemos decidido de forma unánime que el hermano Evo Morales sea el único candidato, que alguien se haga proclamar y no explique que el tema está definido me parece incorrecto”, dijo el diputado evista Renán Cabezas.

El llamado de Rodríguez a la unidad fue calificado por el diputado Cabezas como un ataque directo a Evo.

Por ello, pidió a Rodríguez explique ante las bases que Morales es el único candidato y que no habrá debate para cambiar esa decisión.

En tanto, desde las filas del arcismo aseguran que Rodríguez no necesita permiso para presentar su postulación.

El presidente del MAS del ala arcista, Grover García, se sumó al pedido de unidad de Rodríguez y le recordó al senador que está en todo derecho de buscar una candidatura sin pedir permiso de nadie.

Símbolo de unidad

El líder del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, afirmó que su partido busca unificar a la izquierda de cara a las elecciones nacionales y destacó a Rodríguez como el candidato ideal para liderar esta propuesta debido a su factor de unidad en la actualidad.

“Andrónico se está consolidando como una figura de unidad para todos los sectores votantes del MAS. No podemos ignorar ese hecho. Su liderazgo está generando apoyos de organizaciones y ciudadanos”, aseguró Patzi.

Opositores

Desde la oposición advierten que Andrónico Rodríguez es simplemente un sucesor de Evo Morales.

El exministro y exlíder del Comité Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, consideró que el titular de la Cámara Alta es “un invento del régimen cubano” y “la última jugada de un régimen en decadencia por aferrarse al poder”.

Copa pide no imitar a Morales

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, instó a Andrónico Rodríguez a no seguir el ejemplo de Evo Morales en la conducción política del MAS. Sus declaraciones surgen en respuesta a los llamados de Rodríguez a la unidad del oficialismo, advirtiendo que, sin ella, el partido corre el riesgo de perder las elecciones generales de 2025.

“Aquí no hay caudillos, aquí no hay jefes, aquí no hay patrones. Cada uno tiene que buscar el bienestar de sus bases, pero no enmarcados en un interés propio”, dijo Copa.