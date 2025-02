Caneb advierte pérdida diaria de $us 500.000 por la suspensión de la exportación de carne

La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) advirtió este jueves que la suspensión de las exportaciones de carne de res dejará pérdidas económicas diarias por $us 500.000.

"La Caneb se encuentra en emergencia, nos sumamos a la preocupación que afecta principalmente a los ganaderos del oriente. No entendemos el accionar del Gobierno; creo que hemos trabajado para mejorar las exportaciones, estábamos por buen camino, pero quiero ser claro la afectación será por más de 500.000 dólares por día", explicó l gerente de la Caneb, Marcelo Olguín.

Dijo que, en 2024, la exportación de carne le dejó al país $us 185 millones, cifra superior a la reportada en 2023 cuando fue de $us 136 millones. "Hubo un crecimiento de $us 40 millones considerando que ha habido paros, bloqueos; hemos enfrentado problemas de abastecimiento de combustible, falta de dólares".

"El sector cárnico es uno de los potenciales del país y no podemos ir hacia atrás. Están en riesgo más de $us 200 millones que va dejar de percibir nuestra economía cuando más necesitamos dólares", afirmó.

"El Gobierno tiene que entender que hay temas que no corresponden al aparato productivo y son temas estructurales, siempre hemos estado abierto al diálogo, pero se hacen cortes como ayer y dañan la imagen del país y podemos perder mercados importantes como el chino", explicó.

La viceministra de Comunicación, Gabriel Alcón, afirmó este jueves que "inmediatamente" se volverá a permitir la venta al exterior cuando su precio en el mercado interno se regularice.