Defensa lanza servicio militar voluntario

El Ministerio de Defensa anunció el lanzamiento de la convocatoria para el servicio militar voluntario destinada a jóvenes, mujeres y varones, que estudian y/o trabajan y no pueden “asistir (al cuartel) los 365 días del año, entonces pueden participar del sistema de voluntariado", explicó.

Los inscritos realizarán su instrucción militar durante dos años, únicamente los días sábados. La convocatoria está dirigida a personas entre 18 y 30 años.

"Tenemos más de 1.600 cupos disponibles a escala nacional distribuidos en 20 unidades de la Fuerza Aérea Boliviana (1.093 plazas) y la Armada Boliviana (552)", indicó el director general de Territorialidad del ministerio de Defensa, general Jhony Yucra en el programa televisivo Que no me pierda.

Durante su servicio, los voluntarios recibirán capacitación en rescate en alta montaña, salvamento en ríos, atención de incendios y operaciones de emergencia, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante situaciones de riesgo. Al concluir el servicio, los participantes obtendrán su libreta militar y formación técnica en estas áreas.

Los interesados deben cumplir con requisitos como la presentación de fotocopia de carnet de identidad, certificado de nacimiento original, grupo sanguíneo, evaluación médica y contar con seguro de salud.