Marcha contra el Gobierno en La Paz termina con detenidos y repliegue de manifestantes

En el día 41 de movilizaciones en la sede de gobierno, varias organizaciones sindicales descendieron este miércoles desde El Alto para protestar contra el Gobierno de Rodrigo Paz.

Durante las cerca de cuatro horas de manifestaciones callejeras, los policías ejecutaron aprehensiones, lo que, al parecer, provocó la dispersión de los manifestantes y el repliegue de las movilizaciones.

La marcha, convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz "Túpac Katari", llegó hasta las inmediaciones de la plaza Murillo, donde no logró ingresar debido a la custodia de las fuerzas del orden.

La movilización congregó a organizaciones campesinas de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, así como cocaleros llegados desde el trópico de Cochabamba y sindicatos afiliados a la COB, entre ellos mineros, maestros rurales y trabajadores fabriles.

Ante la llegada de los manifestantes, la Policía desplegó un amplio operativo en el centro de la ciudad y estableció varios anillos de seguridad alrededor de la plaza Murillo.

La Policía intervino con gases lacrimógenos y procedió a la detención de varias personas. Hasta el fin de la tarde no se emitió un informe oficial sobre la cantidad de aprehendidos.

A diferencia de anteriores marchas multitudinarias, la convocatoria de este miércoles mostró una menor participación. La COB reunió a no más de 3.000 personas, lejos de las movilizaciones que en semanas pasadas congregaron a decenas de miles de manifestantes.

Además, la marcha no estuvo encabezada por los principales dirigentes de las organizaciones movilizadas contra el Gobierno.