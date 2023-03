Diputado del MAS: "Manejé sin licencia, listo, cuál es el lío, que me cobren la infracción"

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Patricio Mendoza protagonizó un accidente de tránsito la jornada pasada y fue llevado a oficinas de Tránsito de la ciudad de Santa Cruz, donde se percataron que el legislador tenía una suspensión definitiva de su licencia de conducir. Este confirmó el accidente y admitió de forma soberbia que no tiene licencia de conducir.

"Al fin y al cabo el que maneje sin licencia no es un delito, es una infracción, claro que sí, pero listo, cuál es el lío, cuál es el problema, no he matado, sólo se raspó (el auto) y está todo solucionado", dijo el legislador del ala evista del MAS cuando la ANF le consultó sobre el incidente.

El hecho de tránsito sucedió en la capital cruceña y el diputado aseguró que el otro conductor le había chocado, pero el problema ya estaba solucionado.

"Lo que pasa es que a mí me chocaron, ese es el tema, pero ha sido un choque leve, un raspón. Ya con el otro compañero, que ha chocado, estamos solucionando el tema", explicó el diputado oficialista.

En los tres últimos meses, autoridades y dirigentes del MAS protagonizaron accidentes de tránsito. Las investigaciones de esos casos no concluyeron o no se conocieron las resoluciones. Los dos primeros se produjeron en las ciudades de Sucre y Santa Cruz.

El primero fue el del diputado del MAS Jorge Yucra quien, en estado de ebriedad, embistió a un motociclista y huyó del lugar, aunque luego fue capturado por los propios ciudadanos. El asambleísta fue acusado de lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, conducción peligrosa de vehículos y omisión de socorro.

Luego se supo que le dieron detención domiciliaria y también se descubrió que la vagoneta con la que provocó el accidente fue ncautada al narcotráfico y que fue cedida en custodia a la Cámara de Diputados.

Un mes después, el 9 de febrero, el dirigente del MAS Reynaldo Ezequiel protagonizó, en completo estado de ebriedad, un escándalo a bordo de una vagoneta en la ciudad de Santa Cruz. La Policía lo capturó luego de que ocasionó una múltiple colisión. Los videos de ese accidente se viralizaron en pocos minutos.

Dos días después, el dirigente salía sonriente de su audiencia cautelar, porque la juez dispuso el pago de una fianza de Bs 5.000, la firma de un libro en la Fiscalía cada viernes, la suspensión de su licencia y la prohibición de consumir bebidas alcohólicas.

"Son actitudes recurrentes, porque esos 14 años de poder obviamente los tiene embriagados y son un mal ejemplo para la sociedad, para quienes vivimos cumpliendo las normas, y peor cuando son autoridades electas que tienen que dar ejemplo. El tema es lo que el MAS está dejando a las nuevas generaciones, está dejando soberbia e incumplimiento de las normas", protestó el diputado Marcelo Pedrazas al censurar las acciones de su colega.

Mendoza dijo que está tramitando que le devuelvan su licencia y que no pudo avanzar por las labores que cumple.

La suspensión definitiva de la licencia usualmente se aplica a los conductores reincidentes de manejar en estado de ebriedad o cuando provocaron un grave accidente.