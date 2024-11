Abogado de Dávila califica la extradición de ilegal

El abogado de Maximiliano Dávila, exjefe de la Felcn, señaló que no recibieron ninguna notificación sobre la extradición de su cliente a EEUU y calificó a esta determinación de ilegal porque los magistrados son autoprorrogados.

Davila era exjefe antidrogas de Evo Morales y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con siete votos a favor y dos disidentes, aprobó autorización de la extradición inmediata a EEUU de Maximiliano Dávila.



"Cuando seamos notificados con el auto supremo solicitaremos una complementación y enmienda para que nos expliquen por qué no conocemos los indicios, las pruebas que el Estado de Nueva York de Estados Unidos habría presentado a la Corte Suprema", dijo el abogado Manolo Rojas.



El abogado se mostró extrañado que la autorización para la extradición se hubiera resuelto de forma reciente cuando la solicitud estuvo hace más de dos años.



"Es como cuando en el colegio no hacíamos una tarea y la hacíamos a último rato, antes de que llegue el profesor. Es lamentable cómo están actuando estas autoridades", manifestó Rojas.



El abogado también cuestionó a los magistrados del TSJ, porque cumplen su labor pese a que, de acuerdo a la Constitución, sus funciones concluían en diciembre del 2023.



"Son ilegales, todo acto que hagan ahora, de aquí en adelante, estas personas autoprorrogadas, son nulas de pleno derecho", declaró el abogado en alusión a los magistrados.



Según Rojas, los magistrados pretenden afectar la vida y libertad de Dávila. "Acá en Bolivia le han dicho que no tiene ningún vínculo con el narcotráfico y contrario a eso, hoy nuestros legisladores, nuestros juzgadores señalan que habrían indicios, por ello procedería la extradición", señaló Rojas.