Defensor lamenta fallecimiento de taxista acusado injustamente del caso del “Bebé Álex”

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, expresó hoy su profundo pesar por el fallecimiento de Reynaldo Chura, taxista de profesión, que fue acusado y exhibido públicamente y luego hallado inocente en el caso del rapto de bebé Alex, acontecido en agosto de 2022.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Reynaldo Chura, quien fue exhibido públicamente por un delito que no cometió. Se vulneró su derecho a la presunción de inocencia, dignidad y honra. ¡No hubo reparación, no hubo justicia! Por ello, insistimos en el respeto de estos derechos”, dijo el Defensor en sus redes sociales.

Hace unas semanas, Chura en su participación del programa del Defensor con el Pueblo, que se emite en las plataformas sociales, relató su testimonio donde recalcó que nunca había pensado que aquella fecha, en un servicio de taxi que prestaba, le marcaría la vida y afectaría en el deterioro de su salud.

“Me han mellado mi dignidad, la gente me ve, y me dicen, este es el delincuente, y no puedo trabajar como antes”, relató en un testimonio brindado el 2024 para la Defensoría del Pueblo y que está disponible en https://www.youtube.com/watch?v=ZdV8wsT3uYA.

En diciembre del 2024 la Defensoría del Pueblo, emitió una Resolución Defensorial referida respetar y precautelar el derecho a la imagen, dignidad, honra y el derecho a la presunción de inocencia; por la cual, recomienda al Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Régimen Interior y a la Policía Boliviana prohibir que exhiban, expongan y/o presenten ante los medios de comunicación a personas aprehendidas, a menos que estas expresen su consentimiento, como lo establece la norma penal vigente.

La pasada semana el Defensor del Pueblo, sostuvo que en este tipo de situaciones (investigaciones) no se puede publicitar innecesariamente a los aprehendidos, sometiéndolos a exhibiciones públicas, “cuando un inocente es básicamente detenido preventivamente, es necesario que podamos mesurar el ejercicio del poder penal del Estado y ser respetuosos del ser humano y evitar ese tipo de excesos”.