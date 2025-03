Supuesto chofer de sicarios del capitán Aldunate, dice que recibió órdenes de ‘El Colla’

El hombre que es buscado por la Policía y la Fiscalía tras ser acusado de ser el supuesto chofer de los sicarios que acribillaron al capital de policía José Carlos Aldunate, habló desde la clandestinidad mediante un video y apuntó a ‘El Colla’ como responsable del hecho de sangre, de quien presuntamente recibió órdenes.



Se trata de Erick Rueda Dávalos, hombre que cuenta con una orden de aprehensión, al igual que su esposa. Ambos se dieron a la fuga y son buscados desde el pasado 19 de febrero, fecha cuando sujetos armados acribillaron al capitán Aldunate, luego de interceptarlo en la puerta de su casa, ubicada en la zona norte del departamento de Santa Cruz.



“Soy Erick Rueda Dávalos y quiero comunicarme por este medio y decirles la verdad”, indicó el supuesto chofer de sicarios, video que grabó el pasado 28 de febrero de 2025.



“Están molestando a toda mi familia, están achacando a cualquiera sin tener pruebas. El del error soy yo, a mí deberían investigarme no a mi familia (...) ¿Quieren saber la verdad? Se las digo”, dijo Erick en el video donde se lo ve cubriendo su cabeza con una prenda, para no dar señales del lugar donde se encuentra.



“Yo comencé a trabajar con El Colla -vinculado al clan Marset- por necesidad. Por necesidad de plata y me arrepiento porque ese tipo nunca me dijo para qué iba a alquilar la casa, o para qué iba a hacer todo eso”, detalló.



Erick confirma que él alquiló el inmueble donde abandonaron el vehículo que utilizaron los sicarios el día del asesinato de Aldunate, casa que se encuentra en la zona norte en el barrio Cordecruz. En ese lugar, abandonaron el primer vehículo y se dieron a la fuga en otra movilidad.



Rueda insiste en que el culpable es él y no su familia, y alega que ellos son inocentes, pero las autoridades ya capturaron a su hermano de nombre Christian, quien está en la cárcel junto a su pareja y otra mujer, ésta última es la mamá de la mujer de Erick.



Acusó a Erland Ivar García, alias El Colla, supuesta mano derecha del narco uruguayo Sebastián Marset, de ser quien delata a sus socios y amigos y hacer que les decomisen su mercadería (droga).



“Ese tipo (El Colla) siempre sale ganador en todo lo que hace, pero creo que es tiempo de que sepan la verdad. Todo el país sabe que el tipo “es un sapo”, siempre denuncia a toda la competencia, a sus amigos los denuncia para que ellos pierdan cargamento y él sea el ganador”, dijo.



Asegura que fue ‘El Colla’ de ser el mismo que denunció que Erick alquiló la casa donde abandonaron el vehículo utilizado el día del asesinato del capitán Aldunate, inmueble que fue arrendado a nombre de la esposa de Erick.



“Quiero que investiguen al verdadero culpable de todo que es El Colla. No tapen el sol con un dedo”, manifestó Erick y cuestionó a las autoridades de no investigar a El Colla.



Unitel consultó a los fiscales asignado a las investigaciones del asesinato del capitán Aldunate, pero aseguraron desconocer la existencia del video.



En tanto, confirmaron que Erik y su esposa son buscados y pesa en su contra una orden de captura.Las investigaciones apuntan que Erick era parte del primer anillo de seguridad de Sebastián Marset, el prófugo narcotraficante uruguayo.