Una exdirectora de BoA, aprehendida por orden de la Fiscalía

Seguridad
RED UNO
Publicado el 07/05/2026 a las 22h17
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La exdirectora de Boliviana de Aviación (BoA), Jessica Shirley Carrasco Ayala, fue aprehendida este jueves en La Paz, en el marco de la investigación por el caso de los vuelos irregulares entre Santa Cruz y La Habana, Cuba.

La aprehensión fue realizada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), y Carrasco ya se encuentra en celdas policiales, donde aguardará su audiencia de medidas cautelares.

El abogado de Carrasco, Pablo Gutiérrez, confirmó que su clienta ha sido imputada provisionalmente por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. En su declaración, Gutiérrez destacó que Carrasco ha participado activamente en las reuniones del directorio de BoA y presentó documentación de los descargos correspondientes sobre las decisiones tomadas en relación con la apertura de la ruta a Cuba.

"Ella ha manifestado que, como parte del directorio, estuvo involucrada en las decisiones, y todas las directrices fueron aprobadas por el colegiado", explicó Gutiérrez, destacando que los vuelos a La Habana fueron parte de esas decisiones.

El Ministerio Público tiene la obligación de presentar la imputación formal en los plazos legales, lo que ocurrirá mañana en la audiencia. Según el abogado, este proceso servirá para que el fiscal exponga los elementos objetivos que motivaron la acusación y determine la participación de Carrasco en los ilícitos investigados.

En la jornada de este miércoles por el mismo caso fue aprehendido en Cochabamba el exgerente Ronald Casso que está incluido de las investigaciones.

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