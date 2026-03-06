El mono viral Punch inspira ZooFighter, un videojuego gratuito que ya circula por internet

El pequeño macaco Punch, que se volvió viral en redes sociales por su emotiva historia, ahora es el protagonista de ZooFighter, un sencillo videojuego arcade que puede jugarse gratis desde el navegador.



El juego fue creado por el desarrollador Richie Branson, quien se inspiró en la historia real del pequeño mono que vive en el Ichikawa Zoo de Japón y que conquistó internet tras aparecer en videos abrazando un peluche de orangután.

En ZooFighter, los jugadores controlan a Punch en un formato arcade muy simple pero adictivo. El objetivo es defender al pequeño macaco de otros monos que aparecen atacándolo desde ambos lados de la pantalla.

La mecánica del juego es sencilla: el jugador debe hacer clic con el ratón o tocar la pantalla para lanzar golpes a los enemigos que se acercan. A medida que avanza la partida, los simios aparecen cada vez más rápido, aumentando la dificultad.

El reto principal es derrotar hasta 100 monos para lograr que Punch escape y llegue a un santuario seguro. Durante todo el juego, el protagonista aparece acompañado de su inseparable peluche, un detalle que hace referencia directa a los videos virales que lo hicieron famoso en internet.

Además de su estilo simple y humorístico, el videojuego también incluye un apartado informativo donde su creador explica que el proyecto fue pensado como una forma de llamar la atención sobre el bienestar animal y la importancia de los santuarios para primates.



Con una jugabilidad sencilla, un mensaje de fondo y un personaje que ya conquistó a millones en redes, ZooFighter demuestra cómo una historia viral puede transformarse rápidamente en un fenómeno también dentro del mundo de los videojuegos.