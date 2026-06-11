Código Fher queda fuera de MasterChef Celebrity y Pablo Fernández junto a Sebastian Putz avanzan a la gran final

La semifinal de MasterChef Celebrity Bolivia estuvo marcada por la emoción, la tensión y una despedida que conmovió a los seguidores del programa. Tras una reñida competencia, Código Fher quedó eliminado, mientras que Pablo Fernández y Sebastian Putz aseguraron su lugar en la gran final.

Los tres participantes llegaron a esta etapa como algunos de los concursantes más destacados y queridos de la temporada. Para definir a los finalistas, el jurado les asignó una compleja prueba de repostería: elaborar una torta arcoíris, un desafío que puso a prueba tanto su técnica como su creatividad.

Luego de la evaluación, Sebastian Putz fue anunciado como el primer finalista de la noche. Visiblemente emocionado, celebró el logro junto a sus compañeros y al equipo del programa.

El segundo cupo se disputó entre Pablo Fernández y Código Fher. Tras la deliberación del jurado, se confirmó que Pablo avanzaba a la final gracias a una ligera ventaja en su preparación, sellando así el cuadro de finalistas de esta temporada.

La eliminación de Código Fher generó numerosas reacciones entre los espectadores, ya que durante toda la competencia logró ganarse el cariño del público por su esfuerzo, perseverancia y carisma. Su salida fue recibida con aplausos y muestras de apoyo por parte de sus compañeros.

Fuera de las cocinas, Fher también se tomó el resultado con humor. A través de sus redes sociales compartió videos bromeando sobre su eliminación y enviando mensajes de cariño a quienes lo apoyaron durante su paso por el programa.

Ahora, la competencia entra en su etapa decisiva. Pablo Fernández y Sebastian Putz se enfrentarán en la gran final con el objetivo de conquistar el título de MasterChef Celebrity Bolivia en una temporada que ha mantenido a la audiencia pendiente de cada reto y eliminación.