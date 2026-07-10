La Fiscalía procesa a 148 personas por daños en bloqueos; la mayoría en La Paz

Por los bloques de carreteras y movilizaciones de sectores sociales en el país, el Ministerio Público procesa a 148 personas en diferentes departamentos,además de los dirigentes.

“De los 148 procesos abiertos en todo el país, tenemos que hacer saber que 99 fueron iniciados de oficio por el Ministerio Público”, sostuvo ayer el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, en contacto con los medios en Sucre.

Además de los casos de oficio, se debe recordar que cívicos cruceños presentaron una denuncia formal contra los líderes de las organizaciones sociales movilizadas

Según detalló, la gran mayoría de los casos cursan en La Paz (114); hay 22 en Cochabamba, cinco en Oruro, dos en Santa Cruz, dos en Beni, dos en Chuquisaca y uno en Potosí.

Procedimientos

Mariaca dijo que las indagaciones avanzan según procedimientos y plazos normales -la mayoría están aún en etapas preliminar y preparatoria- y solo un caso ya fue resuelto. “Tenemos un caso aislado en Cochabamba, en el cual se sometieron a un procedimiento abreviado y aceptaron su culpa, eso fue en la zona de Parotani”, sostuvo.

Los procesos penales -por los presuntos delitos de asociación delictiva, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos, según cada caso-, alcanzan, sobre todo, a dirigentes vinculados a las protestas.

El principal ejecutivo de la Túpac Katari Vicente Salazar cumple seis meses de detención preventiva en el penal de Chonchocoro, mientras que el dirigente vecinal Justino Apaza fue enviado con similar medida cautelar al penal de San Pedro.

Investigados

Además, la fiscalía mantiene entre los investigados al máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) Mario Argollo y al senador suplente Nilton Condori, aunque ninguno de ellos tiene aún una orden de aprehensión vigente.

Las investigaciones se desarrollan por los bloqueos que se extendieron durante más de 50 días y que provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, además de afectar el transporte y otras actividades económicas del país.

El pasado domingo, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció que las investigaciones por los bloqueos continuarán hasta identificar a todos los responsables, incluyendo al expresidente Evo Morales.

“Sí, vamos a seguir investigando y dando con los culpables de estos delitos, incluyendo Morales. O sea, todos los que tienen que rendir cuentas a la justicia”, sentenció.