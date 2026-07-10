Dirección de Zoonosis rescata 5 canes san bernardo y activa acciones para garantizar su recuperación

La Dirección de Zoonosis del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba informó que este viernes se llevó a cabo una nueva intervención en un inmueble ubicado en la zona de Queru Queru, donde se procedió al rescate de cinco canes de raza san bernardo, tres hembras y dos machos, en el marco de las acciones de protección y bienestar animal.

Durante el operativo se realizó una valoración clínica preliminar de los animales, verificándose un estado corporal disminuido, con signos compatibles con desnutrición y otras alteraciones que requieren atención veterinaria especializada. En ese sentido, los canes fueron puestos bajo resguardo para iniciar su proceso de recuperación, evaluación médica integral y seguimiento correspondiente.

En esta intervención participaron también efectivos de Pofoma y representantes de una organización protectora de animales, quienes acompañaron el procedimiento y pudieron constatar las condiciones en las que se encontraban los animales.

Es importante aclarar que, si bien durante la intervención se evidenciaron condiciones que configuran un caso de maltrato animal y que ameritan la actuación de las autoridades competentes, no se identificó una conducta orientada a causar daño de manera deliberada por parte de los responsables. De acuerdo con la información recabada durante la inspección, diversos factores y circunstancias habrían contribuido al deterioro progresivo del estado de salud de los canes, situación que continuará siendo investigada dentro del marco legal correspondiente.