Wilstermann o The Strongest, ante rivales complicados en el grupo C

El ganador de la plaza de Bolivia 2 para la Copa Libertadores de América 2020, Wilstermann o The Strongest, integrará el grupo C de la edición venidera, en el que se enfrentarán ante los excampeones Peñarol, Colo Colo y Athletico

Paranaense, luego del sorteo realizado anoche en Asunción, Paraguay.

El que no consiga esa plaza y quede como Bolivia 3 tampoco tendrá una faena sencilla en la fase 2, en la cual se enfrentará al argentino Atlético Tucumán. Nacional Potosí puede quedar como Bolivia 3, siempre y cuando no sea The

Strongest o supere al Rojo si este último es tercero del Clausura 2019.

Bolívar está en el grupo B, en el que rivalizará con Palmeiras de Brasil, Tigre de Argentina y el ganador de la llave G2 que saldrá de la tercera fase.

Finalmente, Bolivia 4 (Nacional Potosí, San José o Blooming) se iniciará en primera fase en la llave E1 ante Guaraní de Paraguay.

Si este representante nacional consigue avanzar hasta la fase 2, Corinthians de Brasil lo espera en llave 7.

Copa Libertadores

En medio de una gran expectativa, anoche se vivió una emotiva jornada en la capital paraguaya, donde se confirmó al estadio Maracaná, de Río de Janeiro, como la sede de la final única de la edición 2020.

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, anticipó que los premios económicos se incrementarán desde la fase de cuartos de final.

En la final, el campeón percibirá 22,4 millones de dólares y además obtendrá el 25% de la recaudación de esa final única al igual que el segundo.

En el sorteo de anoche, Bolívar fue el único equipo boliviano confirmado en el sorteo. Los cupos de Bolivia 2 (Wilstermann o The Strongest), Bolivia 3 (Wilstermann, The Strongest, Nacional Potosí o San José) y Bolivia 4 (Nacional

Potosí, San José o Blooming) aún siguen en discusión, pero se resolverá hasta el 29 de diciembre.

El equipo que clasifique como Bolivia 2 recibirá en fase de grupos un total de 3 millones de dólares.

Copa Sudamericana

En la previa del sorteo de la noche, la Conmebol ratificó al estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba como sede de la final única y donde el campeón se llevará 15 millones de dólares.

Los cuatro cupos bolivianos, que están por definirse entre Nacional Potosí, San José, Blooming, Always Ready y Oriente Petrolero, jugarán la primera fase ante los equipos de la zona norte.

Bolivia 1 iniciará como local ante Melgar (PER) en la Llave 5 y Bolivia 2 hará lo mismo ante Emelec de Ecuador (LL3).

Bolivia 3 parte como visitante ante Millonarios de Colombia (LL14) y Bolivia 4 de la misma manera con Vasco Da Gama de Brasil(LL2).

El campeón de la Libertadores recibirá 22,4 millones de dólares y los premios se incrementan desde cuartos de final