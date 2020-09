Peñarol golea a Colo Colo y se pone en carrera en el grupo C de la Libertadores

Peñarol de Uruguay goleó hoy en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo a Colo Colo de Chile por 3-0, en partido correspondiente a la quinta fecha del grupo C de la Copa Libertadores 2020. Gracias a esta victoria, el Carbonero se puso en carrera por clasificar a los octavos de final.

Los goles para la victoria del equipo de Mario Saralegui fueron obra de Gary Kagelmacher (27' PT), Facundo Torres (12' ST) y Jonathan Urretaviscaya (38' ST).

La victoria pone a Peñarol momentáneamente en el tercer lugar y a Colo Colo en el fondo, ambos con seis puntos al igual que Wilstermann pero con menor gol diferencia. El Rojo jugará a las 20:30 de hoy ante Athletico Paranaense en el complemento de esta serie.

La sexta jornada se jugará el 20 de octubre con los compromisos entre Colo Colo vs Wilstermann y Peñarol vs Athletico Paranaense, ambos desde las 20:30.

En otro partido de la jornada, Gremio superó 2-0 en Porto Alegre a Universidad Católica de Chile, por el grupo E y lo dejó prácticamente afuera de la lucha por el boleto a los octavos de final.

Hoy también se jugarán los encuentros entre Liga de Quito vs Binacional (Grupo D), América de Cali vs Internacional de Porto Alegre (Grupo E) y Boca Juniors vs Libertad (Grupo H), todos a las 20:30.