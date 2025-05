Ante acciones populares, Tahuichi advierte que sin ley de preclusión elecciones siguen en "riesgo latente"

Tahuichi Tahuichi, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), afirmó este lunes que, pese a las garantías establecidas para el desarrollo de las elecciones presidenciales del 17 de agosto, el proceso sigue en "riesgo latente", debido a acciones populares interpuestas contra partidos políticos.

"El Órgano Electoral, nosotros como poder del Estado, estamos trabajando bajo el paraguas de la ley electoral y el principio de preclusión, pero los riesgos vienen de afuera, los riesgos vienen de otras instancias", declaró Tahuichi a Urgente.bo.

En los últimos días, ciudadanos han impulsado acciones populares contra partidos políticos. Uno de estos casos fue presentado por Humberto Vidaurre, quien busca anular la personería jurídica de nueve organizaciones políticas. Esta acción fue aceptada por la Sala Constitucional de Santa Cruz. A ello se suma la denuncia de Peter Erlwein Beckhauser, quien también busca anular las siglas del PDC y del MTS (este ciudadano ya logró la anulación de la personería del FPV y Pan-Bol).

Tahuichi aseguró que, al no haberse aprobado la ley de preclusión en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para blindar las elecciones, estas "siguen en riesgo latente en el sentido de que las decisiones las estaría adoptando otras instancias que no son propiamente el Órgano Electoral y eso no debería suceder. Debería respetarse la competencia, debería respetarse la jurisdicción del propio Órgano Electoral, en el entendido de que la justicia electoral está a cargo del Órgano Electoral", enfatizó.

El vocal del TSE mencionó además que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), "a título de derecho humano o violación a derechos constitucionales, irrumpe con sus decisiones. Es decir, esa variable ya no la controla el Órgano Electoral. Cuando ustedes me preguntan qué vamos a hacer, no está dentro de nuestras manos lo que hace el TCP".

El funcionario añadió que, ante este panorama, el TSE se encuentra "con las manos amarradas". "El artículo 203 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que todas las decisiones, que todas las sentencias del TCP son de cumplimiento obligatorio. Es decir, estamos amarrados de manos. Si mañana o pasado mañana adopta una decisión el Tribunal Constitucional, el Órgano Electoral está sometido a cumplirla", finalizó.

El panorama electoral genera incertidumbre en algunos sectores ante estas denuncias y otras impulsadas por partidos políticos como el FPV y Pan-Bol, que buscan volver a la contienda electoral pese a que ya perdieron su sigla política por una decisión del TSE.