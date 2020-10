DT de Colo Colo Quinteros: “La responsabilidad es mía”

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, asumió toda la responsabilidad por la derrota (0-1) sufrida a manos de Wilstermann, resultado que lo dejó no sólo fuera de la Copa Libertadores, sino también sin el premio consuelo de la Copa Sudamericana.

“Era obligación nuestra ganar el partido estando de local y no lo pudimos conseguir. La responsabilidad de la derrota es mía, la asumo y tenemos que revertir la situación adversa de perder dos partidos seguidos y debemos levantar este momento adverso”, sostuvo Quinteros.

El estratega reconoció que su equipo lo dejó todo en la cancha, pero que carecieron de profundidad.

“Intentamos 60 minutos de jugar el fútbol que queríamos y no tuvimos luces como para vulnerar una defensa muy bien organizada. Tuvimos mucho la pelota, pero no tuvimos claridad para hacer daño. Nos faltó más juego asociado, precisión y tuvimos mucho la pelota, pero no le hicimos daño al rival”, aseguró Quinteros.

En su análisis el estratega argentino-boliviano aseguró que deben ganar todos los partidos “no solamente este, no lo hicimos en el anterior tampoco, no pudimos mantener el juego, jugamos mejor que el rival, pero no tuvimos posibilidades claras salvo las dos mencionadas y el rival fue sólo un remate de afuera que se desvía”.