Chilena Christiane Endler opta por tercer año consecutivo al 11 FIFA FIFPRO

La portera chilena del Olympique de Lyon francés, Christiane Endler, optará a entrar por tercer año consecutivo en el once mundial "FIFA FIFPRO World 11" femenino de la temporada 2021-2022.

Endler, capitana de la selección chilena y ganadora de la última Liga de Campeones de la UEFA, competirá por ello con la española Sandra Paños, guardameta del Barcelona, y la inglesa Mary Earps, portera del Manchester United inglés y de la selección de Inglaterra que ganó la última Eurocopa.

La portera chilena ya entró en el once ideal de Sudamérica y de la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol), que la eligió mejor guardameta del mundo , y ha recibido otros reconocimientos, como entrar en el "top 100" de The Guardian, ser duodécima en el Balón de Oro y ser la mejor en D1 francesa y la Champions.

El sindicato internacional de futbolistas profesionales (FIFPRO) hizo público hoy los nombres de las 23 jugadoras que más votos han recibido para formar para del once, cuya composición definitiva se conocerá el lunes 27 de febrero en la gala de los premios "The Best" de la FIFA 2022.

Entre ellas figuran las tres finalistas al premio "The Best" de la FIFA, la española Alexia Putellas (Barcelona), la inglesa Beth Mead (Arsenal) y la estadounidense Alex Morgan.

La votación ha tenido en cuenta el rendimiento de las jugadoras entre el 7 de agosto de 2021 y el 31 de julio de 2022 y FIFPRO recordó que integrarán el "World 11" definitivo las 10 que hayan sumado mayor cantidad de votos en sus respectivos puestos.

El lugar restante se asignará a la futbolista de campo que haya obtenido el mayor número de votos fuera de las 10 seleccionadas.

- Porteras: Mary Earps (ING/Manchester United), Christiane Endler (CHI/Olympique Lyonnais), Sandra Paños (ESP/Barcelona)

- Defensas: Lucy Bronze (ING/Manchester City/Barcelona), Ellie Carpenter (AUS/Olympique Lyonnais), Ashley Lawrence (CAN/París Saint-Germain), Mapi Leon (ESP/Barcelona), Irene Paredes (ESP/Barcelona), Wendie Renard (FRA/Olympique Lyonnais), Leah Williamson (ING/Arsenal)

- Centrocampistas: Aitana Bonmati (ESP/Barcelona), Caroline Graham Hansen (NOR/Barcelona), Amandine Henry (FRA/Olympique Lyonnais), Lena Oberdorf (GER/Wolfsburg), Kelley O’Hara (USA/Washington Spirit/NJ/NY Gotham), Alexia Putellas (ESP/Barcelona), Keira Walsh (ING/Manchester City/Barcelona)

- Delanteras: Ada Hegerberg (NOR/Olympique Lyonnais), Sam Kerr (AUS/Chelsea), Beth Mead (ING/Arsenal), Vivianne Miedema (NED/Arsenal), Alex Morgan (USA/Orlando Pride/San Diego Wave), Ellen White (ING/Manchester City).