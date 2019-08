Arauco Prado y Municipal de Vinto ultiman detalles

Noventa y tres años de historia están plasmados en el libro “La Verde” de Rodrigo Reyes, periodista paceño que se concentró en contar las anécdotas de la selección nacional absoluta a través de sus... Ver más 93 años de historia a través de las casacas de la Verde

El estratega de Wilstermann, Cristian Díaz, ratificó su confianza al delantero Bruno Miranda para visitar mañana (17:15) a Destroyers, por la quinta fecha del certamen Clausura 2019 Ver más Díaz ratifica a Bruno Miranda en el ataque y Víctor Melgar en el medio

“Se van a restablecer las oficinas de contabilidad de Cochabamba”, indicó ayer el director de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Rolando Aramayo Ver más El área de contabilidad vuelve a Cochabamba