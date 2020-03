Vinto Palmaflor recibe a Always y Quillacollo alista una gran fiesta

Municipal Vinto Palmaflor pretende coronar una fiesta inolvidable hoy (15:00) en el estadio Municipal de Quillacollo cuando reciba la visita de Always Ready, por la décima jornada del torneo Apertura 2020 de la División Profesional.

Y es que será este recinto estrenado en la División Profesional, a 43 años de la primera presentación de un plantel quillacolleño en la Primera División del país, cuando Bata fue fundador de la Liga, pero jugó en el estadio Félix Capriles.

Para este compromiso, el Verdeamarillo apunta a mantener el invicto en casa y ante un duro rival que llega al valle bajo con la premisa de sumar de a tres y quedar como único líder del campeonato en curso.

El estratega de Vinto Palmaflor, Humberto Viviani, tendrá a disposición su mejor elemento humano y apuesta por la quinta victoria como dueño de casa para seguir escalando en la tabla de posiciones.

Excepto por la ausencia del portero chileno Claudio Santis (lesión), el cuadro quillacolleño tiene disposición a su mejor elemento y con el que pretende hacer daño al cuadro paceño.

Asimismo, el once tendrá algunos cambios con el retorno de Thiago Dos Santos y Jefferson Tavares a la titularidad, en particular en el caso del segundo que cumplió un partido de suspensión.

Según requiera Viviani, en la banca estará nuevamente el zaguero paraguayo Iván Cañete, quien hasta el momento no cuenta con minutos en cancha.

El atacante Gary Saldías, flamante refuerzo del Verdeamarillo, no será tomado en cuenta en este partido.

El equipo quillacolleño se encuentra desde ayer concentrado en el hotel Casa Campestre, el cuartel general del elenco debutante en la División Profesional.

Las Fieras de Palmaflor vienen de perder 1-0 en la novena jornada en la Villa Imperial ante Real Potosí.

Al frente tendrá al equipo alteño de Always Ready, que viene de vencer en su casa 4-2 a Oriente Petrolero y que pretende seguir cosechando puntos.

De la mano del entrenador Eduardo Villegas, el Millonario repetirá el mismo once que ganó aquel compromiso.

De la mano de los volantes Javier Sanguinetti y Rafael Da Silva, el cuadro de la sede de gobierno pretende ratificar su condición de favorito a quedarse con el cetro del campeonato Apertura.

Si bien este encuentro marcará el debut del estadio de Quillacollo en la División Profesional, este recinto fue parte de torneos como el Interprovincial de Clubes Campeones y la Copa Simón Bolívar.

Tampoco será la primera vez que Always Ready juegue en este escenario, donde ya jugó en dos ocasiones por la Copa Simón Bolívar 2018: ante Bata y Universitario de Vinto, ambos con resultados a favor para su posterior ascenso.

6.000 LOCALIDADES A LA VENTA PARA EL PARTIDO DE HOY

Para el partido de esta tarde, la dirigencia de Municipal Vinto Palmaflor determinó poner a la venta 6 mil localidades y esperar que el estadio se llene para vivir una verdadera fiesta.

Preferencia tendrá un costo de 30 bolivianos; general, 20, y menores pagarán 10.

El objetivo es que toda la población futbolera de Quillacollo y del valle bajo se traslade al recinto que hoy cuenta con el aval de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), que el pasado viernes dio su visto bueno para albergar compromisos oficiales de la Primera División.

No obstante, no será la primera vez que el valle bajo tenga partidos de la División Profesional: en 2018, Aurora jugó en el estadio Samancha Urabi ante The Strongest (1-2) y Guabirá (1-0). Vinto, Tiquipaya y Quillacollo sólo vivieron el ascenso.