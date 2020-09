Morejón plantea proyecto para mejorar la AFC

El entrenador y directivo Limberg Morejón presentó ayer un proyecto para la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC), basado en tres pilares fundamentales y en el que se pretende mejorar y acabar con unos males dentro de la institución.

“Hemos preparado un proyecto que lo vamos consensuando con las diferentes secciones y donde hemos tenido bastante apoyo. No podemos sólo criticar, hay que tener ideas para poder empezar a trabajar”, explicó Morejón.

Los pilares expuestos por Morejón son a nivel infraestructura, deportivo e institucional.

A nivel infraestructura, el exfutbolista y actual presidente, entrenador y directivo de su club Morejón del Sur (milita en la División Primera “B” de la AFC), plantea la compra de terrenos en Sacaba, Quillacollo o Cercado y que sean de la entidad; construir un edificio en la sede de la calle Ecuador, inmueble que actualmente está en manos del sector disidente.

En el ámbito deportivo, propone que las selecciones vallunas entrenen año redondo y con financiamiento asegurado; erradicar la suplantación de edades exponiendo públicamente a los responsables; corrección y nivelación de la situación de niños nacidos en el último trimestre anual (octubre, noviembre y diciembre); transparentar los recursos en la División Menores; reestructuración de las categorías tras los últimos campeonatos anormales.

Sobre lo institucional, sostuvo que el primer paso es finalizar con la división del fútbol cochabambino, que se originó en marzo de 2011. Esto implica lograr el acercamiento y conciliar los acuerdos entre partes.

A ello se suma la definición y comprobación de los estados financieros de la entidad, siendo establecer relaciones con empresas privadas una de las principales estrategias.

El personal de matrícula, además, debe estar alejado de filiación con algún club de la AFC para evitar susceptibilidades.

25 Días

Restan para comicios en la AFC, la Asamblea Ordinaria se celebrará el 26 de septiembre, en la que se elegirá al nuevo Comité Ejecutivo.

Reclaman por hechos que dañan a la asociación

Limberg Morejón, exfutbolista, actual entrenador y dirigente, se refirió ayer a los hechos e irregularidades que se presentan en la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC) y que empañan la imagen de la entidad.

“Estas denuncias que son públicas dañan la imagen (de la AFC). Los dirigentes nos vemos de alguna manera tocados y eso que pasó hace dos semanas, en Consejo Central, quise participar porque tenía el aval de mi sección y no se me permitió, porque en el estatuto no se permite la participación de los profesores (entrenadores). Entonces, debo ir a hablar de fútbol a la asociación de tenis de mesa o al colegio de abogados”, denunció.

Objetó que al interior de algunas directivas se encuentran personas que no fueron presidentes ni son antiguas en sus clubes.

También indicó que se dejó de lado a las divisiones menores.