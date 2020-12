Título del Apertura 2020: ¿Qué puede suceder en la última fecha?

El maratónico certamen Apertura 2020, que se reanudó el pasado 27 de noviembre y que finalizará esta tarde, tendrá un desenlace de lujo cuando los tres aspirantes al título jueguen sus partidos y definan el cetro nacional. ¿Qué puede suceder?

Always Ready, The Strongest y Bolívar se juegan la definición de un torneo intenso, donde lo último de las fuerzas estará en la cancha y cada uno de los aspirantes tendrá que jugar con sus posibilidades.

Always Ready, el favorito

El conjunto millonario de La Paz, ahora representando a El Alto, sueña despierto con la posibilidad de consagrarse en el fútbol grande Bolivia luego de 63 años.

Para que ese anhelo dormido se vuelva realidad, el Millonario deberá ganar hoy (15:00) en su visita a Nacional Potosí en el estadio Víctor Agustín Ugarte de la Villa Imperial. Si lo consigue, no deberá preocuparse más.

Pero el escenario puede ser adverso si pierde o empata. En ese caso, Always Ready deberá esperar una derrota de sus escoltas The Strongest y Bolívar.

Un empate de The Strongest y una caída de Always pondría en mesa un desempate por gol diferencia, donde el Tigre le sacará ventaja. Acá Bolívar, ganando, logrará el primer puesto.

Si el Tigre y Bolívar ganan, Always no sólo perderá el título, sino la mejor chance de entrar a la fase de grupos de Copa Libertadores, donde además dejaría los 3 millones de dólares.

Tigre al acecho

The Strongest afrontará una dura visita ante Blooming en el estadio Real Santa Cruz (15:00), donde debe ganar y esperar una derrota o empate de Always Ready para asegurar su título 16.

No obstante, el Tigre puede perder su opción de título si Always suma de a tres. Si el cuadro atigrado empata o pierde, más un triunfo de Bolívar en esta jornada, caerá al cupo 3 de Bolivia en Copa Libertadores 2021. Además de buscar la victoria ante Blooming, The Strongest tendrá el oído pegado en la radio.

Bolívar no se resigna

La Academia salió muy golpeada de su visita a Cochabamba, la tarde de este martes. No depende de sí misma, sino de lo que hagan Always Ready y The Strongest.

Bolívar debe ganar y esperar el tropiezo de los dos primeros para ceñirse una nueva corona nacional.

Empatar o perder hoy (15:00) ante Oriente Petrolero en el Hernando Siles de La Paz, que llegará con equipo muy reducido por los positivos de Covid-19, dejará a la Academia en tercer lugar.

Si gana y Always Ready empata, Bolívar debe esperar que el Tigre pierda o empate ante Blooming para sentirse campeón, ya que por gol diferencia marcará una notoria ventaja. Si empata y el Tigre pierde, definirá el segundo lugar.

Tres trofeos listos para su entrega

Al existir tres equipos con posibilidades de ser campeones hoy, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) determinó contar con tres trofeos de campeón y sus respectivas medallas para el club campeón.

Un trofeo estará en Potosí, otro en Santa Cruz y el tercero en La Paz. Hace ocho años, se contó con dos trofeos para la entrega del título nacional, uno en Oruro y el otro en Potosí, mientras que hace siete años se hizo lo mismo en Potosí y La Paz. En ambas ocasiones, The Strongest se llevó el título.