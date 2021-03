Baldivieso: “No me dieron ninguna explicación, absolutamente nada”

Tras su salida de la dirección técnica del plantel profesional de Mcepal Vinto Palmaflor, Julio César Baldivieso en conversación con algunos medios aseguró que la dirigencia del equipo de Quillacollo no le dio ninguna razón de por qué se lo alejaba del cargo.

“No hay un justificativo que pueda decirse para poder de repente rescindir el contrato, lo único que dijo el presidente es que la decisión se tomó a presión de sus socios, porque después argumentos futbolísticos no hay, somos terceros en la Liga, estamos a un gol de pasar en la Sudamericana”, dijo Baldivieso en contacto con medios paceños.

El estratega aseguró que cuando pidió alguna razón para su destitución no recibió ninguna.

“Nos hicieron conocer que tomaron esa decisión, y les dije que me dieran una explicación pero no, no me dijeron nada absolutamente nada. Me siento decepcionado, humillado y hasta discriminado en mi propio país”, dijo.

El estratega además hizo referencia a que un jugador extranjero, no quiso decir de quien se trataba, se reunió con la dirigencia para solicitar el cambio de director técnico.

Entre tanto, la directiva de Mcepal Vinto Palmaflor presentó esta mañana a Thiago Leitao como nuevo director técnico del equipo.