Pérez dice que Wilstermann perderá puntos

El director jurídico de Wilstermann, Víctor Hugo Pérez, aseguró ayer que el próximo miércoles el equipo perderá tres puntos por los casos de Ricardo Pedriel, Alejandro Meleán, Jorge Ortiz y Paúl Arano.

“Este miércoles nos van a quitar tres puntos por cuatro casos que son Pedriel, Melean, Ortiz y Arano”, dijo Pérez a Ritmo de Fútbol.

Según el aún director jurídico, que aunque lanzó la frase “métanse a Wilstermann al c...” e invitó a los hinchas a hacerse cargo de la defensa, fue evasivo en cuanto a si dejaba el cargo.

“Estamos defendiendo nueve procesos en bloque. El planteamiento de la defensa fue que el Tribunal Superior de Apelación (TSA) ya no tiene competencia para intimar, sino era el Tribunal Superior de Disciplina Deportiva (TSDD) que ya no existe. Pero como no cambiaron la norma, nosotros plateamos al TAS que mientras no cambien ningún club en Bolivia puede ser intimado a pagar. No fuimos sobre la cuantía que son 568 mil dólares en los nueve procesos”, dijo Pérez.

El problema se generó, según Pérez, tras el pago a Rodrigo Banegas, a través de la campaña “Salvemos a Wilstermann”, ya que el TAS individualizó el proceso “y ahora tenemos que pagar proporcionalmente el monto que dictó el TRD y nos fregaron”.

Pérez señala que al haber hecho el pago a Banegas se hace una aceptación tácita de la deuda, motivo por el que ahora el TSA hizo la conminatoria de pago de los cuatro casos.