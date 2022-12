Wilstermann tiene al menos siete demandas nuevas en el TRD

El asesor legal de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol), Luis Caballero, informó que el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) recibió al menos siete demandas nuevas.

“Entre los jugadores nuevos, estamos hablando de Ramiro Ballivián, Luis José Vargas, Matheo Zoch, Adriel Fernández y Edzon Pérez. También están René Hinojosa, entrenador de las inferiores, y Moisés Baldivieso, que es fisioterapeuta”, aseguró Caballero a Planeta Deportes.

El abogado también explicó que en cada uno de los casos se presentó un requerimiento de pago al club Wilstermann, pero que estos no fueron intimaciones de pago, porque para el TRD, según Caballero, no es un requisito contar con las intimaciones para presentar una demanda.

“En casi todos los casos, excepto Matheo Zoch, hemos enviado unas notas al club, pero que no se confundan no fueron intimaciones, porque para ingresar demandas en el TRD no requieres intimar a la institución. Simplemente lo que hicimos fue recordar al club la deuda que tiene con los jugadores”, dijo Caballero.

Sobre estas demandas, el director jurídico del club Wilstermann, Víctor Hugo Pérez, aseguró en sus redes sociales que se defenderán en el Juzgado de Partido del Trabajo.

“Las siete demandas contra el club Wilstermann las vamos a discutir en el Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social. El TRD no es competente por mandato del Decreto Supremo 23570 del 26/06/1993, la cancha está lista. El partido acaba de comenzar, tenemos los árbitros”, señaló Pérez en cuenta de Twitter.