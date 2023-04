Barcelona prepara un plan para tener a Leo Messi de nuevo en casa

En el Barcelona hay optimismo con el posible regreso de Leo Messi. El argentino termina su contrato con el PSG a final de temporada y está dilatando lo máximo posible dar una respuesta a la oferta de renovación por un simple motivo: volver a vestir de azulgrana.



"Leo y su familia saben el afecto que les tenemos. Tengo la espina clavada de que Messi no pudiera seguir en el Barcelona. Participé en las negociaciones de renovación en su día, pero por desgracia no condujeron a buen puerto. Si hablamos de La Masía, hablamos de Messi. Me gustaría que volviese y muchos aficionados seguro que comparten mis palabras. Las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien. Claro que estamos en contacto con ellos", aseguró Rafa Yuste, vicepresidente del Barcelona, sobre el retorno del delantero.



En ese contexto, el Barça está preparando una oferta para convencer a Messi de volver a casa. El directivo explicó que quedan dos meses para presentar en LaLiga un plan de viabilidad de garantías por el fair play financiero.



Esa propuesta que espera el '10' estaría tomando forma. Según adelanta el periodista José Álvarez, que maneja de primera mano toda la actualidad del club catalán, el contrato que planean darle a Leo sería de una temporada, con otra opcional, y con un salario que ronda apenas los 6 ó 7 millones de euros por cada una.



Sin embargo, a esa pequeña cifra se le sumaría un porcentaje de los ingresos por marketing, lo que elevaría considerablemente ese número. Además, el comunicador señala al gran sacrificado para vuelta de Messi.



"El Barça tiene un problema salarial. La primera salida tiene que ser la de Ansu Fati, también si llegaran ofertas por Kessié, Eric García... para ampliar ese margen y recuperarlo. Por lo tanto el Barça se plantea ofrecerle a Messi un contrato de un año (más uno), con un salario bajísimo, entorno a los seis y siete millones de euros por temporada, pero con un componente de nivel de marketing. Lo que ingrese el club por su llegada que se lleve un porcentaje Messi, que sería muchísimo", explicó el periodista de El Chiringuito.



Messi es consciente de la situación económica que vive el Barcelona y que no pueden pagarle el contrato que tiene con el PSG (más de 35 millones por año), por lo que el jugador cedería en sus pretensiones al momento de llegar a un acuerdo.



Por lo pronto, el campeón del mundo se mantiene en silencio, pero tendrá que afrontar que el final está cerca y tendrá que decidir las formas para irse del PSG y volver a la entidad azulgrana.