El 71% de los equipos ya cambió a sus técnicos

El 71 por ciento de los equipos cambiaron a su director técnico al menos una vez desde que inició el Campeonato de la División Profesional, que lleva 12 fechas disputadas, dejando a sólo cinco estrategas que mantienen su cargo desde que el 4 de febrero se dio la patada inicial.

Alberto Illanes (Universitario de Vinto), Beñat San José (Bolívar), Roberto Pérez (Aurora), la dupla Claudio Rodríguez - Miguel Ábrigo (Real Santa Cruz) y Cristian Díaz (Wilstermann) son los cinco profesionales que se mantienen en sus cargos.

Aunque algunos medios no consideraron a Díaz como parte de este grupo privilegiado, ya que el primer comandante del Rojo este 2023 fue Andrés Marinangeli, éste no logró tener ni una semana completa de práctica ni dirigió partidos por los problemas institucionales.

En la mayoría de los casos, los malos resultados provocaron la salida de los entrenadores; sin embargo, en otros, como en el de Aurelio Gay (Vaca Díaz) e Ismael Rescalvo (The Strongest), fueron ellos quienes solicitaron dejar sus puestos.

Gay pidió dejar al club por razones personales según explicó el mismo español; mientras que Rescalvo decidió aceptar la oferta del cuadro mexicano Mazatlán FC, aunque su salida aún no se concretó 100 por ciento debido a que la dirigencia del Tigre espera que sus similares norteamericanos paguen el monto de la rescisión de contrato.

Entre los clubes que más cambiaron a sus estrategas están Libertad Gran Mamoré y Always Ready, que ya conocen a tres directores técnicos en esta temporada.

El club beniano decidió sacar a Christian Reynaldo después de tres partidos. Su lugar fue ocupado por Andrés Marinangeli, que dirigió sólo cuatro encuentros hasta que fue reemplazado por José Peña.

Entre tanto, el Millonario inició el torneo con Pablo Godoy, que dirigió cuatro partidos hasta que fue sustituido por Claudio Biaggio (seis cotejos) y ahora su lugar lo ocupa Óscar Villegas, técnico de las menores, quien estará a cargo de manera interina hasta que la dirigencia encuentre a nuevo entrenador.

El último en dejar su cargo fue Daniel Brizuela, quien renunció después de la derrota (0-1) ante Nacional Potosí, en Villa Tunari. Se conoció que, mientras se contrate al nuevo técnico, su asistente Joaquín Pérez será quien tomará las riendas del equipo.

Éstos son los 14 estrategas que dejaron sus cargos hasta la fecha 12: Christian Reynaldo (Gran Mamoré), Juan Pablo Grass (Independiente), Thiago Leitao (Blooming), Pablo Godoy (Always Ready), Andrés Marinangeli (Gran Mamoré), Richard Rojas (Real Tomayapo), Luis Marín Camacho (Royal Pari), Víctor Hugo Andrada (Nacional Potosí), Erwin Sánchez (Oriente Petrolero), Mauricio Soria (Guabirá), Claudio Biaggio (Always Ready), Aurelio Gay (Vaca Díez), Ismael Rescalvo (The Strongest) y Daniel Brizuela (Palmaflor).