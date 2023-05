Omar Mustafá: “Un desfalco es lo que hicieron en Wilstermann”

El presidente de Wilstermann, Omar Mustafá, garantizó ayer que las dos últimas gestiones que dirigieron al club serán sometidas a auditorías, porque aseguró que lo que se hizo con la institución aviadora fue “un desfalco”.

“Lo fundamental es arreglar la parte administrativa y que estemos un poquito más estables. Esto no se va a corregir en dos meses, probablemente nos tome hasta años poder corregir todo esto, porque realmente es un desfalco lo que hicieron aquí, por eso tiene que existir una auditoría”, dijo Mustafá.

El titular del Rojo sostuvo que Lourdes Belmonte, directora del club (y auditora de profesión), es la encargada de recabar toda la información relacionada al manejo económico, para que, una vez que se tenga toda la documentación, se lance una licitación para llevar adelante las auditorías y encontrar a los responsables del por qué la institución quedó con una deuda millonaria.

“Hay demandas de los jugadores que ni siquiera conocemos y todo por negligencia de gente que no quiso responder en su debido momento. Yo digo que, si hicieron mal las cosas, entonces deben pagar, porque el daño no lo han hecho a mí, sino lo hicieron a un club grande como Wilstermann”, señaló Mustafá, a tiempo de explicar que llegaron nuevas demandas, pero que en todas se está negociando y que no existe riesgo de que el equipo pierda más puntos.

En cuanto a la deuda impositiva, Mustafá indicó que se debe pagar y que espera que pronto se tengan buenas noticias al respecto.

También anunció que durante la Feria Internacional en Cochabamba el club tendrá un estand donde esperan captar más empresas que estén dispuestas a apostar por el Rojo, tal como lo hicieron Agencias Generales S.A. (AGSA) y Truper Bolivia - Salcedo Importaciones SRL, ambos nuevos auspiciadores de la institución.

Divisiones menores

Con la idea de recuperar las divisiones menores, ayer se presentó a los nuevos responsables y los cuerpos técnicos de las diferentes categorías.

Los nuevos directores de las divisiones menores son Luis Díez Canseco y Fabián Pacheco. Los técnicos de las menores son: Franz Taboada (sub-19 y preprofesional), Édgar Olivares (sub-15 y sub-17), Fernando Crispín (sub-7 hasta la sub-10), Marcelo López (femenina).

Jaime Escobar y Kim Macías serán los preparadores de arqueros y Behimar Santiestévez el preparador físico.

Chumacero se une al entrenamiento

Alejandro Chumacero y Gabriel Esparza serán nuevamente evaluados hoy, aunque Luis Montaño, galeno de campo de Wilstermann, señaló que es casi un hecho que ambos podrían quedar a disposición del técnico Cristian Díaz, con miras al partido de mañana (19:00) ante Real Santa Cruz, a disputarse en el estadio Félix Capriles.

Chumacero y Esparza estuvieron con trabajo diferencia. El primero se unió al trabajo con el resto del equipo ayer y el segundo lo hizo el miércoles.