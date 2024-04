Torneo Apertura define los cruces de cuartos de final: conozca los días y horarios

Con la disputa del último partido del grupo A, que se saldó con el triunfo a domicilio de The Strongest 2-3 sobre Real Santa Cruz, los cuatro cruces de cuartos de final del Torneo Apertura 2024 quedaron plenamente definidos. ¿Quiénes juegan, cuándo y en qué horarios?

Tres elencos vallunos disputarán esta etapa, además de dos paceños, un potosino, un chuquisaqueño y un orureño.

Todo comenzará el domingo, con el duelo entre San Antonio (segundo grupo A) vs. Bolívar (primero serie D), desde las 15:00, en el estadio Carlos Villegas de Entre Ríos.

Ese mismo día se medirán en el estadio Jesús Bermúdez de Oruro los elencos de GV San José (segundo grupo D) y The Strongest (primero serie A), a partir de las 17:30.

La jornada dominical se completará con el cotejo Nacional Potosí (segundo grupo B) vs, Universitario de Vinto (ganador serie A), en el estadio Víctor Agustín Ugarte de Potosí (19:30).

El lunes se enfrentarán en el estadio Patria de Sucre los elencos de Independiente (segundo serie C) y Aurora (primero grupo B), en lance que arrancará a las 19:00.

Los cotejos de vuelta aún no tienen fecha de juego, pero se prevé que sean entre el sábado 20 y domingo 21 de abril.

En semifinales, el vencedor de GV San José vs, The Strongest se enfrentará al ganador de la llave Nacional Potosí vs, Universitario, mientras que el mejor de la serie Independiente vs, Aurora tendrá como rival al mejor del duelo San Antonio vs. Bolívar.