Oficial: el Torneo Clausura se reanudará el viernes 12 de julio

El Torneo Clausura de la División Profesional volverá a ver acción el próximo viernes 12 de julio, según dio a conocer este lunes la Comisión Organizadora de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

La FBF dio a conocer la programación oficial desde la jornada 5 hasta la 13 y su disputa comenzará cuando la Copa América y Eurocopa lleguen a su final.

La fecha 5 comenzará el mencionado día con el duelo Real Santa Cruz vs Royal Pari, desde las 15:00 en el estadio realista. Ese día, otros dos partidos más completarán la jornada: Independiente vs Guabirá (18:00) y Always Ready vs Real Tomayapo (20:00).

En cuanto a los clubes vallunos, San Antonio será local de Oriente en Entre Ríos (15:00) un día después, en tanto que Aurora recibirá a GV San José esa misma jornada de sábado (17:30). The Strongest será anfitrión de Universitario (20:00) y el domingo Wilstermann visitará a Nacional Potosí en la Villa Imperial.

A continuación, vea la programación oficial: