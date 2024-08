Mustafá permanecerá al frente de Wilstermann y pide tregua a los exjugadores

Omar Mustafá anunció que continuará al frente de Wilstermann para intentar salvar al club que tanto ama y pidió a los exjugadores una tregua para que no presionen con quita de puntos o cierre del Sistema Comet, porque esta gestión es “imposible” cubrir las deudas con ellos.

“Tenía dos opciones, el de claudicar o salvar a la institución con una clasificación internacional. Voy a ir una vez más, por salvar a mi club que tanto amo. No negamos el pago a los exjugadores, pero ellos de una vez por todas tienen que entender que salimos todos juntos o nos hundimos todos juntos. No hay forma este 2024 de pagar deudas o de vivir con la amenaza de quita de puntos, cierres del sistema Comet o mandamientos de apremio, por más serios que seamos no damos más, humanamente es imposible seguir en las actuales condiciones”, aseguró Mustafá.

Con ese panorama Mustafá pidió “una tregua para que con una clasificación internacional podamos cumplirles y así podamos seguir al frente de la institución, si continúa esta presión no hay forma de seguir al frente”.

El titular del Wilstermann dejó en claro que los “pocos recursos” que puede generar el club deben ser destinados al plantel profesional “quienes, de manera tolerante y estoica, han sido generosos en el tiempo de espera y ellos serán quienes logren una clasificación internacional que nos genere los recursos para cubrir nuestras deudas”.

Mustafá señaló que el club está dispuesto a pignorar los premios económicos de futuras clasificaciones a copas internacionales, con las se cubriría la deuda con los exjugadores.

Finalmente, Mustafá a tiempo de agradecer a los hinchas y socios que empezaron a hacer campañas para recaudar fondos, pidió a la fanaticada que ese apoyo que le brindaron en las redes sociales se transforme en su asistencia a los partidos de local de Wilstermann, empezando este domingo cuando reciban a Guabirá desde 17:30.