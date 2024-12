Bolívar busca acabar con el pleito y el Tigre, continuar con chances

La jornada 29 del Torneo Clausura puede ser decisiva hoy, siempre y cuando los resultados acompañen a Bolívar, que esta noche (20:30) visitará a Oriente Petrolero en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz y, de manera simultánea, The Strongest sea anfitrión de San Antonio en el Hernando Siles.



A la Academia paceña (61 puntos) le sirven varios escenarios para coronarse campeón una fecha antes del final del Torneo Clausura, pero lo ideal es ganar sin importar lo que haga su escolta The Strongest (57).



Inclusive, la tarea puede resolverse en caso de que empate o pierda ante el Refinero, pero para ello deberá aguarda que el Tigre caiga ante el cuadro cochabambino.



Si Bolívar no suma hoy, pero The Strongest gana, la diferencia se reducirá a un punto, dejando abierta la definición del cetro al viernes, con el Celeste que recibirá a Guabirá en La Paz y el Aurinegro que visitará a Blooming en Santa Cruz, ambos desde las 19:00 por la fecha 30. De ser así, el Tigre puede tener grandes opciones de ser el ganador.



También existe una combinación de resultados que obligan a un partido extra: que Bolívar no sume más de dos unidades y el Tigre gane todo; también que la Academia pierda todo y el Gualdinegro no haga más de cuatro puntos. Sólo así se jugaría un desempate y la Gran Final del año, programada para este domingo en Cochabamba (17:00), sería retrasada para otra fecha.