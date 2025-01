Copa Libertadores 2025: el mapa completo con los 47 equipos clasificados

La Copa Libertadores de América 2025 será la sexagésima sexta edición del torneo de clubes más importante de América, organizado por la Conmebol. Participarán equipos de diez países sudamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.



El conjunto que se proclame campeón disputará la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029, la Recopa Sudamericana 2026 y la Copa Libertadores 2026.



La Copa Libertadores de este año ya tiene definidos a sus 47 participantes, 17 de los cuales ya saben lo que es ganar el trofeo.



El primero en sacar su boleto para el certamen fue San Antonio Bulo Bulo, equipo boliviano que ascendió la pasada temporada a la División Profesional y debutará en el certamen continental. Los últimos en anotarse a la competición internacional fueron Atlético Nacional de Colombia y Blooming , también de Bolivia.



Como es habitual en este tiempo, la Copa Libertadores 2025 abrirá su camino con la fase previa, en la que 19 equipos de los 10 países asociados a Conmebol buscarán hacerse con los cuatro cupos restantes a la fase de grupos del torneo. ¿La ilusión? Repetir lo que lograron Estudiantes de La Plata en 2009 y precisamente Botafogo en 2024: llegar desde la fase previa a la final y proclamarse campeones.



La fase 1 constará de tres cruces; la fase 2, de ocho y la fase 3, de cuatro, cuyos ganadores avanzarán al cuadro de grupos de la Libertadores ingresando como equipos del bombo 4 en el sorteo correspondiente.



Los cuatro perdedores de la fase 3 son transferidos a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, también como equipos de bombo 4 de ese sorteo. Para los eliminados en las etapas anteriores, la competencia internacional ya se termina.



Excepto Argentina, todos los equipos cuentan con dos participantes en la fase previa: Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela son los que tendrán a uno de ellos comenzando desde la primera instancia.



La fase 1 contará con tres enfrentamientos iniciales:



Blooming enfrentará a El Nacional de Ecuador (E1).



Nacional de Paraguay se medirá con Alianza Lima (E2).



Monagas jugará contra Defensor Sporting (E3).



En la fase 2, ya con equipos históricos del continente, se destacan los siguientes cruces: Deportes Iquique vs. Independiente Santa Fe (C1)



The Strongest vs. Bahía (C2).



Ganador de E3 vs. Cerro Porteño (C3).



Ganador de E1 vs. Barcelona (C4).



Universidad Central vs. Corinthians (C5).



Deportes Tolima vs. Melgar (C6).



Boston River vs. Ñublense (C7).



Ganador de E2 vs. Boca (C8).



En la fase 3, los ganadores de los cruces de la Fase 2 se enfrentarán en llaves eliminatorias: C1-C8, C2-C7, C3-C6 y C4-C5.



La fase de grupos, conformada por 32 equipos, incluye a los campeones de la Libertadores 2024 (Botafogo) y la Sudamericana 2024 (Racing), seis equipos de Argentina y Brasil, y dos equipos de cada uno de los otros países sudamericanos (Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). Además, se sumarán los cuatro ganadores de la fase 3.



La fase 1 se jugará el 5 y 12 de febrero; la fase 2 del 19 al 26 de febrero; la fase 3 el 5 y 12 de marzo.



El sorteo para conocer cómo quedará la fase de Grupos será el 19 de marzo. Las seis fechas de la primera fase están planeadas para llevarse a cabo entre el 2 de abril y el 28 de mayo.



Del mismo modo, el sorteo para definir los octavos de final será el 4 de junio.



Los octavos de ida se jugarán entre el 12 y 14 de agosto y entre el 19 y 21 de agosto para la vuelta.



En el caso de los cuartos de final, la ida será entre el 16 y 18 de septiembre y entre el 23 y 25 de septiembre para la vuelta.



Las semifinales están pactadas del 21 al 23 de octubre la ida y del 28 al 30 de octubre la vuelta



La Final se jugará el 29 de noviembre en el Estadio Mané Garrincha o en el Estadio Centenario.

La final

La sede para la final de la Copa Libertadores 2025 es incierta. Si bien, se mantenía solamente la posibilidad de que sea en Montevideo, en el Estadio Centenario, otro país sumó su candidatura y abrió el abanico de posibilidades. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó que el estadio Mané Garrincha de Brasilia se postula para albergar la final el próximo año.



Alejandro Domínguez todavía no confirmó el estadio, caso contrario a la Copa Sudamericana, que se disputará en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.