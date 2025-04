El “Pochi” Chávez contra “Pipo”: “Conmigo no corre, no tiene chance”

Cristian “Pochi” Chávez, actual entrenador interino de Wilstermann, habló en torno a la no convocatoria de Arnaldo “Pipo” Giménez para el partido ante ABB del pasado domingo, cuando afirmó a los medios de comunicación que no está en sus planes.

“La decisión la tomé yo antes del partido, se lo dije en la cara que conmigo no iba a tener chances, no va a ser tomado en cuenta, si yo sigo vamos a seguir así, si viene otro técnico será su decisión, pero conmigo no corre”, afirmó Chávez a los periodistas.

El golero durante la anterior semana tuvo un altercado con los “Gurkas”, quienes se hicieron presentes en el Complejo Deportivo del club y le pidieron al paraguayo naturalizado boliviano que no siga más y que se fuera. Lo que hubo después fue un amago de pugilato, que fue apaciguado por los aviadores.

Tras ese hecho, un día después, se hizo presente con normalidad en los entrenamientos el golero, pero no fue tomado en cuenta para el encuentro dominical.

En torno a su continuidad al frente del plantel Aviador, Chávez afirmó que no depende de él, “si sigo o no tengo que juntarme con los directivos”.

Hay bastante molestia en la hinchada tras la derrota ante ABB, el domingo (0-1), resultado que lo tiene en el fondo de la tabla de posiciones a Wilstermann.