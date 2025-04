San Antonio logra un empate “in extremis” frente a Oriente

San Antonio de Bulo Bulo no bajó loa brazos y sobre el epílogo del partido le empató 1-1 a Oriente Petrolero, en cotejo que corresponde a la quinta fecha y se disputó en el estadio Tahuichi Aguilera.

El equipo verdolaga tuvo un buen rendimiento en el primer tiempo, lo que le permitió marcar la diferencia, especialmente en los primeros 30 minutos. Pero, San Antonio no se conformaría con el marcador en contra, en el segundo tiempo mandó toda la carne al asador para finalmente empatar el partido con bastante mérito.

Sobre los 10 minutos, un centro de Salvatierra fue empalmado por Acuña, quien estrelló el balón en el travesaño, en el rebote no falló y mandó el esférico al fondo de las redes (10’).

Las piernas de los jugadores de Oriente decayeron en los últimos minutos de la segunda parte, mientras San Antonio aprovechó esta situación para lograr empatar el partido, a los 88 minutos mediante José Carlos Martines, quien tras una doble atajada de Jorge “Manotas” Araúz, “fusiló” al golero verdolaga y celebró el gol del empate.

ABB triunfa

ABB desperdició la chance de llegar al liderato tras empatar ayer 1-1 con Gualberto Villarroel San José, en partido abúlico jugado en el estadio Jesús Bermúdez, en el que subieron las emociones en los últimos diez minutos cuando se anotaron los dos goles.

A diez minutos del final del partido, el argentino Joel López Pissano anotó el primer gol tras una buena jugada de conjunto, el argentino recibió el balón y con un zurdazo venció la portería de Galarza. Pero, la alegría del local duró poco, una arremetida de Pablo Meza por la derecha, quien envió un centro que encontró la pierna de Jhoni Ramallo, quien en su afán de rechazar el balón lo introdujo en su propia meta.

La quinta fecha cierra hoy con los siguientes partidos: Nacional Potosí ante Wilstermann (15:00); Universitario vs. Always Ready (17:15); Blooming vs. Bolívar .(19:30).