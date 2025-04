Julio César Baldivieso Sobre el liderato de Always Ready: “Vamos bien, pero el camino es largo todavía”

Julio César Baldivieso disfruta su actual momento en Always Ready, en la tercera ocasión que se hace cargo del primer plantel.

Volvió este año y de inmediato hubo una conjunción con el actual plantel y la dirigencia en la que encontró la receptividad.

Baldivieso es un hombre de fútbol, que exige en el día a día y que con la experiencia que tiene sabe que aún hay mucho por recorrer en la actual temporada futbolística donde Always Ready es el líder absoluto del certamen.

Conocido como “El Emperador”, habló de la base actual en Always Ready, del talento de Moisés Paniagua y Jesús Maraude, y de las aspiraciones que tiene en el fútbol, ahora como técnico.

Baldivieso también lamentó el momento actual de Wilstermann, como cochabambino que es, además de que expresó su deseo porque Aurora pueda salir del fondo de la tabla de posiciones.

Una charla a puro fútbol con el actual entrenador de Always Ready.

“Este es mi tercer paso por Always Ready, estoy muy contento, la respuesta de los futbolistas es muy buena, estoy agradecido a la dirigencia por haberme traído de nuevo al club, al presidente Andrés Costa con quien trabajamos mancomunadamente, creo que el staff, cuerpo técnico y los futbolistas estamos de la mano y eso es importante, la respuesta ha sido inmediata de los jugadores, nosotros marcamos el camino, y ellos son los que definitivamente entran a la cancha y juegan”, afirmó el “Emperador”, quien ha dirigido tanto a nivel nacional como internacional, pero hoy al frente de Always Ready está llevando adelante una campaña perfecta.

¿La base de jugadores le permite tener confianza en lo que viene?

Hay una buena base y la idea de conjunto de todos, amalgamando ideas, trabajando como tiene que ser, creo que vamos por buen camino, pero el camino es largo para recorrer, estamos trabajando para eso, en el día a día, queremos darle oportunidad a los más jóvenes, eso es lo que siempre nos ha caracterizado en esta etapa como entrenadores.

¿El trabajo con los jóvenes y la chance que le da es otro de los motivos por los que volvió a Always Ready?

Estamos por buen camino, no sólo pasa por la oportunidad sino porque los chicos aprovechen la chance que se les da, hay una pelea leal todos los días, cotidianamente y en los entrenamientos para poder lograr un puesto en el equipo, eso es para destacar porque hay hambre de triunfo en Always Ready.

¿Cómo hay que trabajar a un jugador joven?

Los trabajamos a todos por igual, pero indudablemente que hay futbolistas que tienen de repente distintos potenciales, talentos, obviamente que uno de ellos es Paniagua, un jugador muy interesante, lo mismo Maraude que ha llegado de la Sub-17 con Camacho, quienes tienen gran potencial. Pero creo que Always Ready se ha nutrido de buenos futbolistas jóvenes que hay que saberlos llevar, manejar; a veces, el futbolista boliviano se confunde, el salir mucho en la prensa, en la TV hace que se confunda y eso ha pasado muchas veces, hay que saberlos llevar, pero creo que están rindiendo al máximo los jóvenes.

¿Qué le llama más la atención de Paniagua?

Tiene mucha personalidad, eso es muy importante porque talento tienen muchísimo, pero obviamente que hay que llevarlo paso a paso porque puede ser un futbolista que marque época en el fútbol nacional al igual que Maraude del que he quedado muy sorprendido, de repente son los futbolistas Sub-20 que más llaman la atención, pero hay otros jugadores que también son interesantes.

¿Qué diferencia a Paniagua y Maraude?

Son jugadores que seguro si siguen entrenando como lo están haciendo y hacen lo que les pide el cuerpo técnico tendrán la oportunidad de jugar, porque yo pongo al que esté bien, y sino vamos a echar mano a más futbolistas, porque he visto que Always Ready en las divisiones inferiores tiene mucho potencial, en la reserva, los vamos a ir subiendo paulatinamente a los futbolistas para que tengan la oportunidad de trabajar con nosotros y jugar.

¿Con quién va a ser la lucha de Always Ready este año, con Bolívar y el Tigre?

Esto recién comienza, vamos a ir objetivo por objetivo, y el inmediato es el domingo FC Universitario, estamos trabajando para ello, luego veremos qué es lo que pasa, recién comienza el campeonato.

¿Están listos para afrontar dos campeonatos a la vez, tienen jugadores?

Seguro que sacarán ventaja aquellos equipos que tengan una lista larga, en el caso nuestro, vamos a tratar de dar oportunidad a todos los futbolistas que componen la plantilla actual, pero no hemos pensado aún en eso, estamos pensando primero en FC Universitario, luego pensaremos en el equipo de Oruro, seguro que vendrá también a sumar y será complicado.

¿Es paso a paso?

Vamos a luchar contra todo, no hay otro secreto que el trabajo. ¿En esta etapa de su carrera, qué objetivos más se ha trazado?

El tiempo no pasa en vano, uno madura, esto de la dirección técnica también tiene su época, pero en lo particular siempre me he trazado objetivos grandes, tengo algunas por cumplir todavía, tanto en lo personal como en lo deportivo.

Aurora y Wilstermann

La charla con Julio César Baldivieso no podía omitir el actual momento de Aurora y Wilsterman, en este momento en el fondo de la tabla de posiciones del “todos contra todos”, algo que manifestó que le duele porque en el “Aviador” dio sus primeros pasos en el profesionalismo y al Aurora lo dirigió e incluso salió campeón como DT.

“Como cochabambino espero que pronto pase este vendaval, mejoren los dos equipos, eso va a ser muy importante, siempre le voy a desear todo lo mejor y tengo fe de que van a tener días mejores”.