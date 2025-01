Nosiglia muestra su buen corazón en el Dakar

El piloto boliviano Daniel Nosiglia terminó en el puesto 26 de la clasificación de motos de la primera etapa del Rally Dakar 2025, pese a que sufrió una fuerte caída y se detuvo para ayudar a un corredor.



Pese a que Nosiglia tuvo una fuerte caída en el kilómetro 60 de la prueba especial de ayer, por el que perdió valiosos minutos, llegó en la posición 26 de la etapa y se ubica en la casilla 25 de la clasificación general.



“Tuve una caída donde perdí varios minutos, me pasaron algunos pilotos que venían atrás y después me fue difícil por el polvo, pero feliz de completar la primera etapa”, aseguró Nosiglia.



Sumado a los minutos que perdió por la caída, Nosiglia no dudó en ayudar al piloto portugués Antonio Maio, quien tras una caída no podía sacar su moto, mostrando su buen corazón, más allá de la competencia.



Ayer se corrió la etapa 1 del Dakar 2025 con 413 km cronometrados, que fue una antesala a las temidas 48 horas que comienzan hoy.



Esta etapa maratónica tendrá casi 1.000 km donde los pilotos no tendrán asistencia y deberán descansar en carpas en cualquiera de los 6 campamentos improvisados por la organización.



En estos campamentos los pilotos contarán con una cama inflable, un saco de dormir, sin conexión, con una ración militar de cena y desayuno, con poca agua, en medio del desierto de Arabia Saudita. Los competidores deben pasar esa noche del 5 al 6 de enero, y tan solo pueden usar las herramientas que allí proporciona la organización que además definió las horas para que las tripulaciones lleguen a cada uno de esos campamentos entre las 15:30 y 18:45.



Tras pasar la noche con lo mínimo para la supervivencia, los competidores volverán a la acción mañana 6 de enero.