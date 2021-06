Ayaviri y Bialek quieren llegar a la cima de la K2

El paceño Hugo Ayaviri (42 años) y la francesa Anne Bialek (51 años), naturalizada boliviana, se plantearon el desafío de llegar a la cima de la montaña K2, ubicada entre Pakistán y China, y ser los primeros alpinistas bolivianos en conseguirlo sin la ayuda de tubos de oxígeno.

El K2 es un nevado que tiene una altura de 8.611 metros, el segundo más alto del mundo solo por detrás del Everest (8.848), además de que por sus características es uno de los más complejos para llegar a la cima. Muestra clara de ello es que el Everest lo escalaron con éxito cerca de 9.000 personas, mientras que al K2 solo lo consiguieron 450.

“Me siento feliz por ser uno de los primeros bolivianos en ir allá. Será bastante complicado porque veo que serán tres factores para poder llegar allá: el humano, el tiempo y la montaña. Es considerada una de las más peligrosas del mundo, por lo que hay que ir bien preparados”, sostuvo Ayaviri, según la nota que envió la Federación Boliviana de Esquí. El alpinista nació en una comunidad a las faldas del Illimani y por eso estuvo ligado al alpinismo desde pequeño.

“Antes de llegar a Bolivia yo no hacía alpinismo, pero cuando vine lo pude conocer gracias a mi empresa de turismo, entonces decidí probar esta actividad y me gustó. Desde entonces he ganado mucha experiencia, pero será la primera vez que buscaré hacer cumbre en una montaña de 8.000 metros”, señala Bialek, que hace 14 años vive en Bolivia.