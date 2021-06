FAB define qué atleta irá a los JJOO Tokio junto a Castro

Mañana, la Federación Atlética de Bolivia (FAB) enviará a la World Athletics (WA) el nombre del atleta candidato para el cupo por universalidad para los Juegos Olímpicos Tokio, según confirmó el presidente de la FAB, Marco Luque.

Las marcas que tanto el velocista cochabambino Bruno Rojas como el fondista orureño Vidal Basco lograron ayer en el Gran Prix Mario Paz y conseguirán hoy en el Gran Prix Juliarte Iriarte serán evaluadas por la comisión técnica de la FAB para determinar quién de los dos será el candidato para el cupo por universalidad, que la WA podría entregar a Bolivia, gracias a que la marchista paceña Ángela Castro clasificó a Tokio por ranking, al encontrarse en el puesto de 56 de la lista de 60.

Después de las marcas conquistadas ayer en el Gran Prix Mario Paz, disputado en el estadio de atletismo de Cochabamba, Bruno Rojas continúa siendo el mejor perfilado para ser ese candidato.

Rojas ayer ganó la prueba de los 100 metros planos con un tiempo de 10 segundos y 57 centésimas (10”57c), con el que se puso a 52 centésimas de la marca mínima a Tokio que es de 10”05c y a 21 centésimas de su récord nacional (10”36c), que esperaba romperlo ayer pero, según Rojas, una desconcentración provocada por el juez de partida lo impidió.

“Estos días ya saldrá la nómina. Si voy yo o él no importa; lo que interesa es que vaya el mejor, y si no voy yo, estaré haciendo barra, todos somos Bolivia. Yo no estoy compitiendo con Vidal, sino contra mí mismo y superarme cada día”, dijo Rojas.

Completaron el podio el paraguayo Mateo Vargas (10”60) y el cochabambino Sebastián Vargas (10”78).

Basco, por su lado, fue el claro vencedor de los 5.000 mp con un tiempo de 14’43”55, registro con el que se quedó a 1’30” de la marca mínima para Tokio que es de 13’13”50c y a 46,75c segundos del récord nacional, que está en su poder (13’57”80c).

“Ésta era la última prueba para puntuar, ahora esperamos el trabajo de la comisión técnica de la federación. Estamos casi seguros de ir, de ahora en adelante nos prepararemos con miras a los Juegos Olímpicos”, dijo Basco

En el caso de Basco, sus mejores marcas son en los 10.000 sin embargo, esta prueba no acepta universalidad, motivo por el que volcó la mirada a los 5.000, prueba en la que aunque a nivel nacional no tiene rival, en el último sudamericano en Ecuador finalizó quinto.

Rubén Arando de Potosí (14’53”52) y Jorge Gonzáles de Cochabamba (15’15”65) lo secundan en el podio.

Hoy, Rojas tendrá una nueva oportunidad para buscar una buena marca en los 200 mp (11:35), en el que espera bajar los 21 segundos, que se convertiría en la mejor marca técnica del año. Mientras que Basco competirá en los 1.500 mp (10:55).

Otros resultados

En la prueba reina de atletismo, en 100 mp, la ganadora en damas fue la cochabambina Leticia Arispe con un tiempo de 11”76c.

La paceña Jhoselyn Camargo fue la vencedora en los 5.000 (16’56”7c). La fondista además ganó los 800 metros, prueba que no es parte del Gran Prix, pero sí del Nacional Rosario Villarroel que se lleva de forma paralela.

El cruceño Aldo Gonzales fue el ganador en impulsión de bala (18,14); mientras que la paraguaya Freda Florentín venció en damas (12,72).

Diana Baltazar ganó los 100 c/vallas (13”97) y el tarijeño Camilo Acebey los 110 c/vallas (15”61).

En salto largo, la peruana Paola Mautino se quedó con la medalla de oro (6,22).

Finalmente, en los 400, los ganadores fueron los cruceños Fernando Copa (48”42) y Cecilia Gómez (55”38).

Hoy el Gran Prix Julia Iriarte

La fiesta del atletismo continuará hoy con el Gran Prix Julia Iriarte y la segunda jornada del Nacional Rosario Villarroel.

La competencia empezará a las 7:50 con las pruebas del Decatlón y finalizará al mediodía con los relevos 4x400.