Beacon, el golden retriever que brilla en el equipo de gimnasia de EEUU

Desde los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la delegación de gimnasia artística de Estados Unidos ha puesto un fuerte enfoque en la salud mental de sus atletas. Esta iniciativa destacó la inclusión de perros de terapia, con Beacon, un golden retriever de cuatro años, como protagonista.

Beacon se ha convertido en una sensación en las redes sociales, apareciendo en numerosos videos y fotos interactuando con las gimnastas del equipo nacional. Jill Geer, directora de comunicaciones y marketing de USA Gymnastics, comentó a USA TODAY: “Beacon no es el único perro. Hay varios, pero Beacon es, sin duda, la estrella”. Incluso sugirió humorísticamente que Beacon podría necesitar un agente debido a la alta solicitud para interactuar con él.

El perro cuenta con una cuenta de Instagram con más de 24 mil seguidores, donde se pueden ver imágenes y videos de sus momentos junto a los atletas y en diversas competiciones.

Beacon, nació en Michigan en febrero de 2020, fue adoptado a las ocho semanas por Tracey Callahan Molnar, una ex entrenadora de gimnasia rítmica de 65 años. Molnar, quien previamente tuvo otro golden retriever llamado Tulsa, decidió seguir ofreciendo servicios de terapia tras la muerte de su primer perro en 2019.

La principal función de Beacon es brindar consuelo y relajación a las gimnastas en momentos de estrés, especialmente antes de las competiciones. Shilese Jones, una gimnasta del equipo, comentó a The Times: “Siento que, en cierto modo, bloquea la realidad, y a veces, eso es bueno para nosotras, para no pensar demasiado. Me distrae del dolor”.

Molnar, con más de 40 años vinculada a USA Gymnastics, destacó el impacto positivo de Beacon: “Sé que Beacon y yo estamos haciendo un trabajo importante. Es maravilloso tener la oportunidad de hacer esto y amar lo que hacemos. Estoy extremadamente orgullosa de él y espero continuar brindando nuestro apoyo en París y más allá”.

El programa de terapia con perros fue una idea de Caroline Hunt, vicepresidenta del programa de gimnasia rítmica de USA Gymnastics. Inspirada por un evento al que asistió hace unos años, Hunt propuso la iniciativa, que se concretó en febrero de 2023 durante un evento en Indianápolis. Aunque inicialmente hubo escepticismo, muchos valoraron el programa una vez implementado.

A pesar de los desafíos logísticos que impidieron que Beacon viajará a París, su contribución resalta el compromiso de USA Gymnastics con el bienestar integral de sus atletas.